İstanbul'da taksiciler zammı beğenmedi, eylem kararı çıktı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla taksi ücretlerine zam yapılırken, yeni zammı beğenmeyen taksiciler kontak kapatmaya hazırlanıyor.

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İstanbul'da taksiciler zammı beğenmedi, eylem kararı çıktı!

İstanbul'da bugün yapılan Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısının ardından taksi ücretlerine zam yapıldı.

Yeni zamlı tarifiye göre, taksi indi-bindi ücretine yüzde 75 zam yapılırken, indi- bindi ücreti 40 TL'den 70 TL'ye çıkarıldı. Taksilerin açılış ücretine yüzde 51,52 oranında zam gelirken, taksi açılış ücreti 12,65 TL'den 19,17 TL'ye yükseldi.

"KONTAK KAPATACAĞIZ"

Zammın ardından açıklamalarda bulunan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Kontak kapatacağız, bu zam oranını kabul etmiyoruz" dedi.

YÜZDE 100 ZAM İSTEMİŞLERDİ

Öte yandan geçtiğimiz hafta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplu ulaşıma yüzde 57 zam önermiş, İstanbul Taksiciler Odası yüzde 100 zam istemiş, UKOME’deki bakanlık temsilcileri ise yüzde 40 demiş ve uzlaşı çıkmamıştı.

İstanbul'da taksi ücretlerine zam!İstanbul'da taksi ücretlerine zam!Ekonomi

Kaynak: Gerçek Gündem

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