Togg'un Yeni Sedan Modelinde Fiyat Ortaya Çıktı! 100 Bin TL Daha Ucuz Olabilir: O Tarihte...

Togg’un yeni sedanı T10F’in satışı için tarih belli oldu, fiyatı da üç aşağı beş yukarı ortaya çıktı. Şu an 1 milyon 440 bin TL’den satılan T10X modelinden 100 bin TL daha ucuza 1.3 milyon TL bandında satışa sunulabileceği konuşuluyor. Bu yıl 60 bin adet üretim hedefi koyan yerli otomobil için çok satanlar listesinde ilk üçü zorlayacağı belirtiliyor.

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz
Son Güncelleme:
Togg'un Yeni Sedan Modelinde Fiyat Ortaya Çıktı! 100 Bin TL Daha Ucuz Olabilir: O Tarihte...

Türkiye’nin yerli otomobili Togg, bu yıl ikinci modeli ile otomobilseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. T10X SUV modelinin ardından şimdi de T10F sedanı yollarda göreceğiz. Togg yönetimi bu yıl 60 bin araç üretip satma hedefi koyarken, yerli aracın en çok satan ilk 3 marka arasında olması bekleniyor.

Togg'un Yeni Sedan Modelinde Fiyat Ortaya Çıktı! 100 Bin TL Daha Ucuz Olabilir: O Tarihte... - Resim : 1

ÖN SİPARİŞ SÜRECİ NİSAN’DA

Togg T10F’in ne zaman satışa sunulacağı da belli oldu. Bu yılın ilk yarısında satışına başlanılacak yeni sedan modelde Haziran ayı ön plana çıkıyor. Ancak asıl heyecan verici gelişme ise ön sipariş sürecinin de Nisan ayında başlayabileceği öngörüsü. Togg’un ilk modelinde olduğu gibi ön sipariş sistemini kullanarak yoğun talebi yönetmesi bekleniyor.

Togg'un Yeni Sedan Modelinde Fiyat Ortaya Çıktı! 100 Bin TL Daha Ucuz Olabilir: O Tarihte... - Resim : 2

TOGG T10F SEDAN FİYATI NE KADAR OLACAK?

Yeni sedan modelin fiyatı merak konusu olmaya devam ederken mevcut fiyatlandırmalar üzerinden yapılan değerlendirmeler T10F’in 1 milyon 300 bin TL ila 1 milyon 350 bin TL bandında bir başlangıç fiyatına sahip olacağı yönünde.

SUV model şu an 1.440.000 TL’den başlayan bir fiyatla satışa sunulurken, sedan versiyon satışa sunulduğunda bu modelden 100.000 TL gibi daha ucuz bir fiyata olabileceği konuşulanlar arasında. Ancak T10X’e ilerleyen dönemde gelecek olası zamlar, T10F’in fiyatını da yukarı çekebilir.

Öte yandan modelin en üst versiyonu olması beklenen olası ismi ile T10F V2’nin de benzer bir fiyatlandırma politikası izleneceği tahmin ediliyor. Yani bu model de T10X’in en üst paketi ile kıyaslandığında 100 bin TL daha uygun bir fiyata satışa sunulabilir.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Togg Elektrikli Otomobil
Son Güncelleme:
Tarife Değişmişti! Elektrik Faturalarında Bu Detayı İlk Kez Duyacaksınız: Her Şeyi O Belirleyecek Tarife Değişmişti! Elektrik Faturalarında Bu Detayı İlk Kez Duyacaksınız
Ramazanda 1 kaşık Bile Tüketen Akşama Kadar Tok Kalıyor! Oruç Tutanlar Dikkat, Açlık Hissetmeyeceksiniz Ramazanda 1 kaşık Bile Tüketen Akşama Kadar Tok Kalıyor
Dereceyi Arttırmadan Petekler Cayır Cayır Yanıyor, Faturalar Düşüyor! Sadece 1 Sünger Yetiyor Dereceyi Arttırmadan Petekler Cayır Cayır Yanıyor, Faturalar Düşüyor! Sadece 1 Sünger Yetiyor
Sıfır Araba Fiyatlarını Düşürecek Adım! Yatırım Planı Ortaya Çıktı: 150 Bin Adet Üretilecek Sıfır Araba Fiyatlarını Düşürecek Adım! Yatırım Planı Ortaya Çıktı: 150 Bin Adet Üretilecek
ÇOK OKUNANLAR
Trafikte Yepyeni Bir Dönem! İlk Kez 1 Mart'tan İtibaren Uygulanacak: Zorunlu Oluyor, Bunu Yapmayan... Trafikte Yepyeni Bir Dönem! İlk Kez 1 Mart'tan İtibaren Uygulanacak
Bir Ülke Karanlığa Gömüldü, OHAL İlan Edildi! Bir Ülke Karanlığa Gömüldü, OHAL İlan Edildi!
Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı: Göz Gözü Görmeyecek Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı: Göz Gözü Görmeyecek
Sıfır Araba Fiyatlarını Düşürecek Adım! Yatırım Planı Ortaya Çıktı: 150 Bin Adet Üretilecek Sıfır Araba Fiyatlarını Düşürecek Adım! Yatırım Planı Ortaya Çıktı: 150 Bin Adet Üretilecek
İki Bileziğe Evlatlık Verildi, 21 Yıl Sonra İkinci Şoku Yaşadı: '15 Bin Lira Verirsen Annenin Yerini Söylerim' İki Bileziğe Evlatlık Verildi, 21 Yıl Sonra İkinci Şoku Yaşadı