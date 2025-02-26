Togg'un Yeni Sedan Modelinde Fiyat Ortaya Çıktı! 100 Bin TL Daha Ucuz Olabilir: O Tarihte...

Türkiye’nin yerli otomobili Togg, bu yıl ikinci modeli ile otomobilseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. T10X SUV modelinin ardından şimdi de T10F sedanı yollarda göreceğiz. Togg yönetimi bu yıl 60 bin araç üretip satma hedefi koyarken, yerli aracın en çok satan ilk 3 marka arasında olması bekleniyor.

ÖN SİPARİŞ SÜRECİ NİSAN’DA

Togg T10F’in ne zaman satışa sunulacağı da belli oldu. Bu yılın ilk yarısında satışına başlanılacak yeni sedan modelde Haziran ayı ön plana çıkıyor. Ancak asıl heyecan verici gelişme ise ön sipariş sürecinin de Nisan ayında başlayabileceği öngörüsü. Togg’un ilk modelinde olduğu gibi ön sipariş sistemini kullanarak yoğun talebi yönetmesi bekleniyor.

TOGG T10F SEDAN FİYATI NE KADAR OLACAK?

Yeni sedan modelin fiyatı merak konusu olmaya devam ederken mevcut fiyatlandırmalar üzerinden yapılan değerlendirmeler T10F’in 1 milyon 300 bin TL ila 1 milyon 350 bin TL bandında bir başlangıç fiyatına sahip olacağı yönünde.

SUV model şu an 1.440.000 TL’den başlayan bir fiyatla satışa sunulurken, sedan versiyon satışa sunulduğunda bu modelden 100.000 TL gibi daha ucuz bir fiyata olabileceği konuşulanlar arasında. Ancak T10X’e ilerleyen dönemde gelecek olası zamlar, T10F’in fiyatını da yukarı çekebilir.

Öte yandan modelin en üst versiyonu olması beklenen olası ismi ile T10F V2’nin de benzer bir fiyatlandırma politikası izleneceği tahmin ediliyor. Yani bu model de T10X’in en üst paketi ile kıyaslandığında 100 bin TL daha uygun bir fiyata satışa sunulabilir.

Kaynak: Haber Merkezi