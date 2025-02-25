Tarife Değişmişti! Elektrik Faturalarında Bu Detayı İlk Kez Duyacaksınız: Her Şeyi O Belirleyecek

Elektrik faturalarında yeni döneme geçildi. "Maliyet esaslı tarife" uygulamasının detayları belli oldu.

Yeni tarifede 2024 yılı elektrik tüketimi, 2025 yılı için belirleyici olacak. Geçen yıl elektrik tüketimi 5000 kw’ı aşanlar, bu yıldan itibaren maliyet bazlı tarife ile faturalarını ödeyecek. Örneğin, aylık ortalama 417 kw tüketimi ve faturası 1047 TL olan olan vatandaşlar, 2025 Şubat’tan itibaren maliyet bazlı tarifeye dahil olacak. Bu kişilerin, 2025 yılında elektrik tüketimleri düşse bile maliyet bazlı tarifeye göre hesaplanan faturaları gelecek.

Öte yandan, geçtiğimiz yıl 5000 kw'ın altında kalanlar ise 2025’te devlet desteğinden faydalanmaya devam edecek. Yani, bu kişilerin faturalarındaki fiyat artışları devlet desteği ile karşılanacak ve eski tarifeye göre ödeme yapacaklar. Bahsedilen fiyat artışları faturalarına yansımayacak.

Kaynak: Haber Merkezi