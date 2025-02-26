Sıfır Araba Fiyatlarını Düşürecek Adım! Yatırım Planı Ortaya Çıktı: 150 Bin Adet Üretilecek

Chery, 2 milyar dolarlık yatırım için Samsun’u seçti, detaylar da belli oldu. 25 bin kişiye ekmek kapısı olacak yeni yatırımı ile Türkiye’de yılda 150 bin araç üretmeyi planlayan Çinli dev markanın bu hamlesi ile araç fiyatlarında düşüş bekleniyor.

Son Güncelleme:
Sıfır Araba Fiyatlarını Düşürecek Adım! Yatırım Planı Ortaya Çıktı: 150 Bin Adet Üretilecek

Çinli BYD’den sonra Chery de Türkiye’de üretim tesisi kurmaya hazırlanıyor. BYD fabrika için Manisa’yı seçerken Chery ise Samsun’u tercih etti. Açıklamayı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında yaptı. ‘Çinli bir başka firma da Samsun’da yatırımını yapıyor. Hazırlıklarını tamamladı ve çok kısa zamanda bu markanın temelinin atıldığını göreceğiz’ diyerek yeni yatırımı duyurdu. O açıklamanın ardından Chery’nin yatırım planı da ortaya çıktı.

Sıfır Araba Fiyatlarını Düşürecek Adım! Yatırım Planı Ortaya Çıktı: 150 Bin Adet Üretilecek - Resim : 1

YILDA 150 BİN ARAÇ ÜRETECEK

Bu kapsamda Samsun’daki yatırıma 1,5 ya da 2 milyar dolar civarında bütçe ayrılacağı ve ilk etapta 25 bin kişiye istihdam sağlayacağı öğrenildi. Fiziki şartlara bakıldığında ise yeni fabrikanın 1,5 milyon metrekarelik bir alanda faaliyet göstereceği dile getirildi.

SIFIR ARABA FİYATLARINI AŞAĞI ÇEKECEK

Yılda 150 bin araç üretmeyi planlayan Chery’nin bu hamlesi ile ‘araba fiyatları düşer mi, ne olur’ sorusu da merak ediliyordu. Sektör temsilcileri sıfır otomobil fiyatlarında düşüş öngörüsünde bulunuyor. Nedeni ise yerli üretim araçlardan ilave gümrük vergisi alınmaması.

Sıfır Araba Fiyatlarını Düşürecek Adım! Yatırım Planı Ortaya Çıktı: 150 Bin Adet Üretilecek - Resim : 2

BYD'NİN MANİSA YATIRIMINDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Öte yandan Manisa’daki fabrika için BYD’nin çalışmaları da devam ediyor. 1 milyar dolarlık yatırımla gelen BYD’nin de hedefi yılda 150 bin araç üretmek. Fabrikası ise aynı zamanda bir Ar-Ge tesisi olarak kullanılabilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Otomobil Sıfır Otomobil Araç Fiyatları
Son Güncelleme:
Japonların Kış Tüyosu: Evleri Hamam Gibi Oluyor! Üşümek Nedir Bilmiyorlar Japonların Kış Tüyosu: Evleri Hamam Gibi Oluyor! Üşümek Nedir Bilmiyorlar
Tarife Değişmişti! Elektrik Faturalarında Bu Detayı İlk Kez Duyacaksınız: Her Şeyi O Belirleyecek Tarife Değişmişti! Elektrik Faturalarında Bu Detayı İlk Kez Duyacaksınız
Hesaplar Bloke Edildi, Maaşlar Ödenemedi! Dev Donut Zinciri İflasın Eşiğinde: Konkordato Talep Etti Dev Donut Zinciri İflasın Eşiğinde
İkinci Ara Tatil 2025 Ne Zaman Başlayacak? İşte Ara Tatil Tarihleri İkinci Ara Tatil 2025 Ne Zaman Başlayacak? İşte Ara Tatil Tarihleri
ÇOK OKUNANLAR
Trafikte Yepyeni Bir Dönem! İlk Kez 1 Mart'tan İtibaren Uygulanacak: Zorunlu Oluyor, Bunu Yapmayan... Trafikte Yepyeni Bir Dönem! İlk Kez 1 Mart'tan İtibaren Uygulanacak
Bir Ülke Karanlığa Gömüldü, OHAL İlan Edildi! Bir Ülke Karanlığa Gömüldü, OHAL İlan Edildi!
Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı: Göz Gözü Görmeyecek Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı: Göz Gözü Görmeyecek
Sıfır Araba Fiyatlarını Düşürecek Adım! Yatırım Planı Ortaya Çıktı: 150 Bin Adet Üretilecek Sıfır Araba Fiyatlarını Düşürecek Adım! Yatırım Planı Ortaya Çıktı: 150 Bin Adet Üretilecek
İki Bileziğe Evlatlık Verildi, 21 Yıl Sonra İkinci Şoku Yaşadı: '15 Bin Lira Verirsen Annenin Yerini Söylerim' İki Bileziğe Evlatlık Verildi, 21 Yıl Sonra İkinci Şoku Yaşadı