Sıfır Araba Fiyatlarını Düşürecek Adım! Yatırım Planı Ortaya Çıktı: 150 Bin Adet Üretilecek

Çinli BYD’den sonra Chery de Türkiye’de üretim tesisi kurmaya hazırlanıyor. BYD fabrika için Manisa’yı seçerken Chery ise Samsun’u tercih etti. Açıklamayı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında yaptı. ‘Çinli bir başka firma da Samsun’da yatırımını yapıyor. Hazırlıklarını tamamladı ve çok kısa zamanda bu markanın temelinin atıldığını göreceğiz’ diyerek yeni yatırımı duyurdu. O açıklamanın ardından Chery’nin yatırım planı da ortaya çıktı.

YILDA 150 BİN ARAÇ ÜRETECEK

Bu kapsamda Samsun’daki yatırıma 1,5 ya da 2 milyar dolar civarında bütçe ayrılacağı ve ilk etapta 25 bin kişiye istihdam sağlayacağı öğrenildi. Fiziki şartlara bakıldığında ise yeni fabrikanın 1,5 milyon metrekarelik bir alanda faaliyet göstereceği dile getirildi.

SIFIR ARABA FİYATLARINI AŞAĞI ÇEKECEK

Yılda 150 bin araç üretmeyi planlayan Chery’nin bu hamlesi ile ‘araba fiyatları düşer mi, ne olur’ sorusu da merak ediliyordu. Sektör temsilcileri sıfır otomobil fiyatlarında düşüş öngörüsünde bulunuyor. Nedeni ise yerli üretim araçlardan ilave gümrük vergisi alınmaması.

BYD'NİN MANİSA YATIRIMINDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Öte yandan Manisa’daki fabrika için BYD’nin çalışmaları da devam ediyor. 1 milyar dolarlık yatırımla gelen BYD’nin de hedefi yılda 150 bin araç üretmek. Fabrikası ise aynı zamanda bir Ar-Ge tesisi olarak kullanılabilecek.

Kaynak: Haber Merkezi