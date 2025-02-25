Hesaplar Bloke Edildi, Maaşlar Ödenemedi! Dev Donut Zinciri İflasın Eşiğinde: Konkordato Talep Etti

KFC ve Pizza Hut’ın Türkiye temsilcisi olan İş Holding, Krispy Kreme Gıda Şirketi için de konkordato başvurusunda bulundu. İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, başvuruyu değerlendirerek şirkete üç aylık geçici mühlet verdi ve süreci denetlemesi için üç kişilik bir komiser heyeti atadı.

İş Holding'in toplam borcu 7.7 milyar TL'yi bulurken, Krispy Kreme Gıda’nın da İş Gıda'nın borçlarına kefil olması nedeniyle mali sıkıntılar yaşadığı bildirildi. Şirketin 31 milyon TL borcu olduğu, 78 şubesi ve 430 çalışanı bulunduğu açıklandı.

MAAŞLAR ÖDENEMEDİ

Mahkemeye sunulan dilekçede, bir bankanın şirket hesaplarına bloke koyduğu ve bu yüzden maaş, kredi, vergi ve SGK ödemelerinin gerçekleştirilemediği ifade edildi. Şirketin ticari faaliyetlerinin büyük ölçüde durma aşamasına geldiği, araçlarına haciz konulduğu ve iflas riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi