Altının Kilogram Fiyatı 3 Milyon 515 Bin Liraya Düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 3 milyon 515 bin liraya geriledi.

Altının Kilogram Fiyatı 3 Milyon 515 Bin Liraya Düştü

Altın piyasasında, en düşük 3 milyon 515 bin lira, en yüksek ise 3 milyon 560 bin lira seviyeleri görüldü. Günün sonunda, fiyat yüzde 0,5’lik bir düşüşle 3 milyon 515 bin liraya ulaşırken, dün kapanışta fiyat 3 milyon 533 bin lira seviyesindeydi.

KMKTP’de altın işlemlerinin toplam hacmi 3 milyar 909 milyon 86 bin 785,84 lira, işlem miktarı ise 1.113,7 kilogram olarak kaydedildi. Tüm metallerde ise işlem hacmi 4 milyar 46 milyon 559 bin 175,84 lira olarak gerçekleşti.

Bugün altın borsasında en fazla işlem yapan kurumlar ise Uğuras Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Say Kıymetli Madenler ile Turan Kıymetli Madenler oldu.

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Kaynak: AA

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