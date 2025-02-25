AB, Çelik Sektörünü Korumak İçin Harekete Geçiyor

Komisyon, Avrupa çelik sektörünün stratejik diyalogla daha temiz bir endüstriyel dönüşüm gerçekleştirebilmesi için gereken somut adımları belirleyecek. Yeni eylem planının, çelik endüstrisinin uzun vadede hem rekabetçi hem de sürdürülebilir olmasını sağlamayı amaçladığı vurgulandı.

Avrupa çelik endüstrisinin, artan enerji maliyetleri, hammaddeye erişim zorlukları, haksız küresel rekabet ve ABD'nin uyguladığı yeni tarifeler gibi ciddi engellerle karşı karşıya olduğu belirtilerek, sektöre yönelik özel desteklerin sunulacağı ifade edildi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 4 Mart'ta Avrupa çelik üreticileri, hammadde tedarikçileri, tüccarlar, sosyal ortaklar ve sivil toplum temsilcilerinin katılacağı bir toplantı düzenleyecek. Bu toplantıda, sektördeki rekabet gücünü artırma, temiz dönüşüm, karbondan arınma ve ticaretle ilgili önemli konular ele alınacak.

ABD Başkanı Donald Trump, çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararını AB ülkeleri için de geçerli kılmıştı. Bu durum Avrupa'da büyük rahatsızlığa yol açarken, AB Komisyonu, Birlik ürünlerine ek tarife uygulanması durumunda karşılık verileceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA