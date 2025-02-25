TMSF’den 2 Enerji Şirketi için Kritik Karar: Paylarını Satışa Çıkardı

TMSF'nin, RHG Enertürk ve Muradiye Elektrik paylarının satışına ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan iki ayrı ilana göre, muhammen bedeli Muradiye Elektrik’in 1,8 milyar lira, RHG Enertürk'ün de 4,6 milyar lira olan ihale, kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle açık ihale usulü ile "Şartname"de belirtilen kayıt ve şartlarla yapılacak.

200 milyon lira olan şartname ücretleri kapsamında, Muradiye Elektrik'in satışında ihaleye katılabilmek için 90 milyon lira, RHG Enertürk için ise 230 milyon lira teminat ücreti yatırılması ve 7 Nisan saat 16.30'a kadar tekliflerin verilmesi gerekiyor.

RHG Enertürk'ün ihalesi 8 Nisan saat 10.00'da, Muradiye Elektrik'in ise 9 Nisan saat 10.00'da TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA