MHP'den TÜSİAD'a Sert Çıkış: 'Muhtıracılık Oynamasına Müsaade Etmeyiz!'

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Ömer Aras, TÜSİAD’ın Genel Kurulu’nda Türkiye’deki politik ve yargı süreçlerindeki aksaklıklara ilişkin eleştirileri nedeniyle polis eşliğinde ifadeye götürülmüştü. Turan ve Aras hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı verilmişti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, bugün TÜSİAD yöneticilerine yönelik bir açıklama yaptı.

Yalçın, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'BU ÜLKEYE NE VERDİNİZ?'

"TÜSİAD, Türk sanayisi ve iş dünyasının meselelerine eğilmek yerine burnunu siyaset işlerine sokmaktan vazgeçmelidir. Politikaya pek meraklı TÜSİAD yöneticilerine soruyoruz, Türkiye'nin güvenliği ve esenliği için tank, top, tüfek mi ürettiniz? Uçak mı yaptınız? Yapay zeka, nükleer enerji ve uzay teknolojileri alanında yatırım yapıp gençleri teşvik mi ettiniz? Halkın refahını temin, fakirliğin en aza indirilmesi için kendi zaviyenizden hangi girişimlerde bulundunuz? Üstünüze vazife olmayan işlere karışmaktan başka, bu devlete, bu ülkeye ne verdiniz? Halktan söğüşlediğinizi halka geri mi verdiniz de kendinizde ikide bir siyaset ve hükümet üzerinde vesayet tesis hakkı görüyorsunuz?

'MUHTIRACILIK OYNAMASINA İZİN VERMEYİZ'

Bilinmesini isteriz ki MHP ve Cumhur İttifakı olarak, TÜSİAD'ın muhtıracılık oynayıp siyasete ayar vermesine müsaade etmeyiz. Hem hukuktan söz eden, hem de hukuku çiğnemede suç örgütleriyle yarışan CHP'nin kamuoyunu manipüle etmesine seyirci kalmayız. Ayrıca söylenenlerden söylenmeyenlerin çıkarılmasını, siyasetteki yapıcı yorumların fırsata çevrilmeye kalkılmasını onaylamayız. Barış ve kardeşlik adı altında yeni bir çözüm süreci tesis etmeye çabalayanların ve demokratik özerklik hayalleri kuranların heveslerini kursaklarında bırakırız."

Kaynak: AA