TMSF, Türk Ticaret Bankası'nı satışa çıkardı!

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Türk Ticaret Bankası’nın kendisine ait yüzde 98,5 hissesini 380 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkardığını duyurdu.

Son Güncelleme:
TMSF, Türk Ticaret Bankası'nı satışa çıkardı!

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, muhammen bedeli 380 milyon TL olarak belirlenen ihaleye kapalı zarf usulü teklif yöntemiyle 21 Mart'a yapılacak.

Buna göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun (BDDK) faaliyet izni verdiği ve toplam 10 milyar 924 milyon 923 bin 581 adet hisseden oluşan Türk Ticaret Bankası AŞ'nin halihazırda TMSF'ye ait yüzde 98,5'lik 10 milyar 760 milyon 577 bin 346 adet hissesi, satışa çıkarıldı.

MUHAMMEN BEDEL 300 MİLYON LİRA

Satışa sunulan hisselerin tamamı için muhammen bedel 380 milyon lira olarak belirlendi.

KAPALI ZARF USULÜ KULLANILACAK

Hisse satışına ilişkin gerçekleştirilecek ihalede, kapalı zarfla tekliflerin iletilmesinin ardından katılımcı sayısına bağlı olarak açık artırma ve pazarlık usulü uygulanacak.

Kaynak: Gerçek Gündem

Son Güncelleme:
Pilav böyle pişirilirse tutmama ihmali yok. Üstelik tencerede de yapılmıyor Pilav böyle pişirilirse tutmama ihmali yok. Üstelik tencerede de yapılmıyor
Altın fiyatlarında düşüş sürüyor: Gram altın ne kadar? Altın fiyatlarında düşüş sürüyor!
Domates ile salatalık böyleyse asla almayın! Yanına yaklaşmayın Domates ile salatalık böyleyse asla almayın! Yanına yaklaşmayın
TÜİK'e göre Türkiye 2022'de yüzde 5,6 büyüdü TÜİK'e göre Türkiye 2022'de yüzde 5,6 büyüdü
Dolar/TL'de Fed etkisi: Oynaklık sürüyor! Dolar/TL'de Fed etkisi: Oynaklık sürüyor!
Adalet Bakanlığı duyurdu: Fahiş kira artışına hapis cezası geliyor! Adalet Bakanlığı duyurdu: Fahiş kira artışına hapis cezası geliyor!
ÇOK OKUNANLAR
Deprem sonrası ilk anketi köşesinden açıkladı: Deprem oy tercihlerini değiştirdi mi? Deprem sonrası ilk anketi köşesinden açıkladı: Deprem oy tercihlerini değiştirdi mi?
Kahramanmaraş depremini 3 gün önce bilmişti, net tarih verip uyardı: '7 ve 8'in üzerinde olabilir' Kahramanmaraş depremini 3 gün önce bilmişti, net tarih verip uyardı: '7 ve 8'in üzerinde olabilir'
EYT'de milyonlarca çalışanı ilgilendiren gelişme: Tablo ortaya çıktı EYT'de milyonlarca çalışanı ilgilendiren gelişme: Tablo ortaya çıktı
Taha Duymaz'ın Instagram hesabından paylaşım: Herkes yaşattığını yaşayacak Taha Duymaz'ın Instagram hesabından paylaşım
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Pampal, Hatay'ı uyardı: 'Tehlike yaklaştı' Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Pampal, Hatay'ı uyardı: 'Tehlike yaklaştı'