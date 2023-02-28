TMSF, Türk Ticaret Bankası'nı satışa çıkardı!

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, muhammen bedeli 380 milyon TL olarak belirlenen ihaleye kapalı zarf usulü teklif yöntemiyle 21 Mart'a yapılacak.

Buna göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun (BDDK) faaliyet izni verdiği ve toplam 10 milyar 924 milyon 923 bin 581 adet hisseden oluşan Türk Ticaret Bankası AŞ'nin halihazırda TMSF'ye ait yüzde 98,5'lik 10 milyar 760 milyon 577 bin 346 adet hissesi, satışa çıkarıldı.

MUHAMMEN BEDEL 300 MİLYON LİRA

Satışa sunulan hisselerin tamamı için muhammen bedel 380 milyon lira olarak belirlendi.

KAPALI ZARF USULÜ KULLANILACAK

Hisse satışına ilişkin gerçekleştirilecek ihalede, kapalı zarfla tekliflerin iletilmesinin ardından katılımcı sayısına bağlı olarak açık artırma ve pazarlık usulü uygulanacak.

Kaynak: Gerçek Gündem