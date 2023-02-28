Altın fiyatlarında düşüş sürüyor: Gram altın ne kadar?

Dünya genelinde enflasyon baskısı güçlenirken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına devam edeceği endişesi altın fiyatlarını baskıladı.

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Altın fiyatlarında düşüş sürüyor: Gram altın ne kadar?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına mart, mayıs ve haziran ayındaki toplantılarda 25'er baz puan şeklinde devam edeceği öngörülüyor.

Bu gelişmelerle altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından düne göre, yüzde 0,36 azalışla bin 100 liradan işlem görüyor. Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,40 artışla bin 104 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın bin 800 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 320 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATI DENGELENDİ

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,33 artışla günü bin 817 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda bin 810 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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