Dolar/TL'de Fed etkisi: Oynaklık sürüyor!

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ekonomiye etkisi yakından izlenirken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışına gideceği beklentileri dolar/TL'de oynaklığı artırdı.

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Dolar/TL'de Fed etkisi: Oynaklık sürüyor!

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın mart, mayıs ve haziran ayı toplantılarında 25'er baz puanlık faiz artışına gideceğine kesin gözüyle bakılırken, açıklanacak veri ve yetkililerin sözle yönlendirmelerinin piyasalarda oynaklığın sürmesine neden olabilir.

Bu gelişmelerle dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından 18,8890'dan işlem görüyor. Dün, en düşük 18,8215 ve en yüksek 18,9885 seviyelerini gören dolar/TL, günü 18,8875'ten tamamlamıştı.

DOLAR ENDEKSİ DENGELENDİ

Öte yandan dolar endeksi dün yüzde 0,6 değer kaybetmesinin ardından yeni günde önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 104,8 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,2 düşüşle 1,0590 seviyelerinden alıcı buluyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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