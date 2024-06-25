TMO, hububat alım bedellerini hesaplara yatırdı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), hububat alım bedellerinin üreticilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu. Açıklamada, "31 Mayıs 2024'e kadar TMO'ya teslim edilen ürünlerin ödemeleri bugün itibarıyla üretici hesaplarına aktarılmıştır" denildi.

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TMO, hububat alım bedellerini hesaplara yatırdı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), hububat alım bedellerinin bugün itibarıyla üreticilerin hesaplarına aktarıldığını bildirdi.

TMO'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "31 Mayıs 2024'e kadar TMO'ya teslim edilen ürünlerin ödemeleri bugün itibarıyla üretici hesaplarına aktarılmıştır. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerine yer verildi.

BUĞDAY VE ARPA FİYATI NE KADAR BELİRLENMİŞTİ?

2024 mahsulü hububat alım fiyatları (2. gruplar için) ton başına makarnalık buğdayda 10 bin lira, ekmeklik buğdayda 9 bin 250 lira, arpada 7 bin 250 lira olarak belirlenmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)
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