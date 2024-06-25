Türkiye'nin sanayi devleri açıklandı: 2’si Koç’a, 1’i Azerbaycan’a ait

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından yapılan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması"nın 2023 yılı sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, üretimden satışlarda en büyük kuruluş, 484 milyar liralık satışlarıyla Koç grubuna ait Tüpraş oldu. Tüpraş'ı, 238 milyar liralık satışla yine Koç’a ait Ford Otomotiv olurken; onu 227 milyar liralık satışla Azerbaycan devlet petrol şirketi SOCAR’a ait Star Rafineri takip etti.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, üretimden satışların 2023 yılında yüzde 421 artarak 6 trilyon 375 milyar liraya çıktığını belirtti. Ancak, bu büyümenin zayıflayan küresel talep, 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketleri ve seçimler sonrasında ekonomi politikalarında yaşanan değişim nedeniyle önceki yıla göre gerilediğini ifade etti.

Bahçıvan, İSO 500'ün ihracatının 2022 yılına göre yüzde 29 düşüşle 951 milyar dolara gerilediğini, Türkiye sanayi ihracatının ise binde 2 düşüşle 2.456 milyar dolara gerilediğini belirtti. Ayrıca, İSO 500 kuruluşlarının karlılığının da 2023 yılında zayıf kaldığını, faaliyet karının yüzde 397 artarak 937 milyar liraya çıktığını ancak karlılık oranının yüzde 12.8'den yüzde 12.5'e gerilediğini söyledi.

Finansman giderlerinin 2023 yılında yüzde 925 artarak 533 milyar liraya yükseldiğini belirten Bahçıvan, sanayicilerin elde ettiği karın yarısından fazlasını finansman giderlerine ayırmak zorunda kaldığını vurguladı.

Enflasyon düzeltmesi sonrası İSO 500'ün aktif toplamının yüzde 126 artarak 88 trilyon liraya çıktığını ifade eden Bahçıvan, bu artışın büyük kısmının enflasyon düzeltmesinden kaynaklandığını söyledi.

Sonuç olarak, İSO 500 araştırması, sanayi sektörünün 2023 yılında zorlu küresel ve yerel ekonomik koşullara rağmen büyümeye devam ettiğini, ancak karlılık ve ihracatta zayıflık yaşadığını ortaya koydu.