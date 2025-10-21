Ticaret Bakanlığı’ndan Yeni Düzenleme: 3 Ürün Grubunun Ülkeye Girişi Kısıtlandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ticaret Bakanlığı, ayakkabı, oyuncak ve saraciye ürünlerinin posta ya da hızlı kargo yoluyla Türkiye’ye getirilmesine kısıtlama getirdi. Kararın, söz konusu ürünlerin "basitleştirilmiş gümrük beyannamesi" kapsamında ithal edilmesini engellenmesi için alındığı bildirildi.

DENETİMLERDE UYGUNSUZLUK ORANI YÜZDE 81

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü ile Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nün birlikte yürüttüğü denetim ve laboratuvar analizlerinin sonuçları paylaşıldı. E-ticaret platformlarında satılan ürünlerin mercek altına alındığı incelemelerde, 182 üründen 148’inin mevzuata uygun olmadığı belirlendi. Bunun da yüzde 81 oranında bir uygunsuzluk anlamına geldiği ifade edildi.

TOKSİK MADDELER TEHLİKE SAÇIYOR

Denetimlerde en fazla risk taşıyan grupların ayakkabılar, oyuncaklar ve saraciye ürünleri (özellikle çanta ve bavullar) olduğu tespit edildi. Bu ürünlerde yasal sınırların üzerinde fitalat, kurşun, kadmiyum ve PAHs gibi insan sağlığına zararlı maddelere rastlandı. Bakanlık, bu durumun hem kamu sağlığı hem de tüketici güvenliği açısından ciddi risk oluşturduğuna dikkat çekti.

20 EKİM İTİBARIYLA YÜRÜRLÜKTE

Yüksek risk taşıdığı belirlenen ürün gruplarının, 20 Ekim 2025 tarihli ve 2025/11 sayılı Genelge ile posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla ülkeye girişinin kısıtlandığı bildirildi. Bakanlık, bu düzenlemenin temel amacının halk sağlığını korumak ve tüketicilerin güvenli ürünlere ulaşmasını sağlamak olduğunu belirtti.

Kaynak: DHA