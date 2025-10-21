Kritik Haftada Dövizden İlk Sinyaller Geldi! İşte Dolar ve Euroda Rakamlar…

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul serbest piyasada döviz kurları haftanın ikinci gününe sınırlı değişimlerle başladı. Dolar ve euro fiyatlarında dünkü kapanışa göre önemli bir hareket gözlenmedi.

DOLAR 41,95 LİRA SEVİYELERİNDE

Güne 41,9510 liradan başlayan dolar, serbest piyasada alışta 41,9490 lira, satışta ise 41,9510 lira seviyelerinde işlem görüyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 41,9580 lira seviyesindeydi. Böylece dolar, yeni güne hafif bir düşüşle başlamış oldu.

EURODA DA SAKİN BAŞLANGIÇ

Euro da dolara paralel olarak yatay bir seyir izliyor. Sabah saatlerinde 48,8180 liradan işlem görmeye başlayan euronun alış fiyatı 48,8160 lira olarak kaydedildi. Dünkü kapanışta euro 48,8750 liradan satılıyordu. Euro da güne sınırlı bir düşüşle başladı.

PİYASALAR GELİŞMELERİ TAKİP EDİYOR

Uzmanlar, döviz kurlarındaki bu yatay seyrin, yatırımcıların Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) atacağı olası adımları ve küresel ekonomik gelişmeleri izlemeye devam etmesinden kaynaklandığını belirtiyor. Özellikle ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz politikaları, dolar ve euro üzerindeki baskıyı artırabiliyor.