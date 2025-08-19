TEPAV'dan Çarpıcı Rapor: Bu Sektörde İş Bulmak Çok Zor!

TEPAV’ın Mayıs 2025 İstihdam İzleme Bülteni’ne göre sigortalı çalışan sayısı 25,5 milyonu aştı. 88 sektörün yarısında istihdam kaybı yaşanırken Hatay, istihdam artışında zirveye çıktı. Öte yandan istihdamda en büyük daralma bina ve çevre düzenleme faaliyetlerinde yaşandı.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Mayıs 2025 İstihdam İzleme Bülteni’ni yayımladı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine dayanan rapora göre, Türkiye’de sigortalı çalışan sayısı yıllık bazda yüzde 0,9 artarak 25 milyon 588 bin 839’a ulaştı.

Ancak, 88 alt sektörün 41’inde istihdam kaybı yaşanması, iş gücü piyasasındaki dalgalanmaları ortaya koydu. Özellikle imalat ve çevre düzenleme gibi emek yoğun sektörlerdeki kayıplar, iş gücü piyasasında yapısal sorunlara işaret ediyor.

EN DARALAN SEKTÖRLER

Raporda, bina ve çevre düzenleme faaliyetlerinde 94 bin 324 kişilik (yüzde 14,4) istihdam kaybı en büyük daralma olarak öne çıktı. Giyim eşyaları imalatında 70 bin 938, tekstil ürünleri imalatında ise 31 bin 445 kişilik kayıp dikkat çekti.

PERAKENDE TİCARETTE ARTIŞ

Buna karşın, perakende ticaret sektörü 156 bin 677 yeni çalışanla en fazla istihdam artışı sağlayan sektör oldu. Bina inşaatı (85 bin 873), yiyecek-içecek hizmetleri (75 bin 402) ve toptan ticaret (50 bin 714) de istihdam artışında başı çeken diğer sektörler arasında yer aldı.

Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödeyen çalışanların sayısı yüzde 6,4 artarak 2 milyon 159 bin 253’e yükseldi. Bu grup, toplam istihdamın yüzde 8,4’ünü oluşturuyor.

İLLERE GÖRE İSTİHDAM HARİTASI

Sigortalı ücretli çalışanların yaklaşık yarısı İstanbul (yüzde 26,7), Ankara (yüzde 7,8), İzmir (yüzde 6,1), Antalya (yüzde 4,7) ve Bursa (yüzde 4,5) gibi büyük şehirlerde yoğunlaşıyor. Mayıs 2025’te en büyük istihdam artışı, deprem sonrası toparlanma sürecindeki Hatay’da görüldü. Kentte 93 bin 855 yeni çalışanla istihdam yüzde 45,6 arttı. Hatay’ı, 44 bin 554 kişiyle Ankara, 37 bin 1 kişiyle Malatya ve 30 bin 628 kişiyle Kahramanmaraş izledi. Malatya’da yüzde 29,5, Kahramanmaraş’ta yüzde 16,7’lik artışlar dikkat çekti.

Buna karşın, Bursa’da 18 bin 921 kişilik istihdam kaybı en büyük düşüş olarak kaydedildi.

