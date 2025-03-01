Gıda Enflasyonu Zirveye Oturdu! Mart 2024'ten Bu Yana Bir İlk: İşte Fiyatı En Çok Artan ve Azalan O Yiyecekler

TEPAV Gıda Fiyat Endeksi Şubat 2025’te Ocak ayına kıyasla yüzde 3,70 oranında yükseltti. Böylece yılın ilk ili ayında kaydedilen gıda enflasyonu Mart 2024’ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

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Gıda Enflasyonu Zirveye Oturdu! Mart 2024'ten Bu Yana Bir İlk: İşte Fiyatı En Çok Artan ve Azalan O Yiyecekler

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Şubat 2025 dönemi için gıda fiyat endeksi verilerini açıkladı. TEPAV Gıda Fiyat Endeksi (TEGE), Şubat ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 3,70 oranında artış gösterdi. Bu artış, Ocak ve Şubat aylarında ölçülen gıda enflasyonunun, Mart 2024'ten bu yana en yüksek seviyelere ulaşmasına işaret ediyor.

Şubat ayında, 1-28 Şubat 2025 tarihleri itibarıyla diğer kuruluşlar tarafından hesaplanan gıda enflasyonu ise Türk-İş mutfak enflasyonu ile yüzde 5,39, İTO Ücretliler Geçinme Endeksi (ÜGE) ile yüzde 2,55 olarak kaydedildi. Yıllık gıda enflasyonu ise TEGE ile yüzde 30,8, Türk-İş mutfak enflasyonu ile yüzde 43,5, İTO ÜGE ile yüzde 42,4 olarak hesaplandı.

Gıda Enflasyonu Zirveye Oturdu! Mart 2024'ten Bu Yana Bir İlk: İşte Fiyatı En Çok Artan ve Azalan O Yiyecekler - Resim : 1

EN FAZLA FİYAT DÜŞÜŞÜ KARNABAHARDA, ARTIŞ İSE BALIKTA

Şubat ayında taze meyve ve sebze kategorisinde fiyatları en çok düşen ürünler arasında karnabahar, kıvırcık ve kırmızı lahana yer alırken, nar, kabak ve portakal fiyatlarında yüksek artışlar gözlendi. Taze meyve ve sebze kategorisi dışındaki ürünlerde ise en fazla fiyat artışı balık, kağıtlı şeker ve yufkada görüldü. Ayrıca, çay, hazır kahve ve ay çekirdeği gibi ürünlerde fiyat düşüşleri tespit edildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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