Telefon Piyasasında Bir İlk: 200 Mp Çifte Kamerayla Geliyor! Çarşı Pazar Karışacak

X300 Ultra, 200 MP’lik ana kamera ve 85 mm odak uzaklığına sahip periskop telefoto lensle donatılacak. Bunlara ek olarak 50 MP ultra geniş açılı kamera ve otomatik odaklamalı 50 MP ön kamera, kullanıcıların her koşulda yüksek kaliteli fotoğraf ve video çekmesini sağlayacak.

PİYASADA ÇIĞIR AÇACAK

Sızdırılan bilgilere göre, periskop telefoto sensörü, Vivo için özel olarak ayarlanmış Samsung ISOCELL HPB teknolojisine sahip 1/1,4 inçlik bir sensör olacak. Cihaz, Zeiss T* kaplama ve tescilli Vivo video işlemcisiyle desteklenerek görüntü netliğini maksimum seviyeye taşıyacak.

Snapdragon 8 Elite’in halefi olan Qualcomm işlemcisiyle güçlendirilen X300 Ultra, gelişmiş kamera sistemi ve özel yongaları sayesinde modern video ve fotoğraf işleme, kaynak yoğun uygulamalarda yüksek performans gibi özellikler sunacak.

Çift 200 MP kamerası ile X300 Ultra, pazarda benzersiz bir konuma sahip olacak ve mobil fotoğrafçılıkta yeni bir standart belirleyecek. Vivo’nun yeni amiral gemisi akıllı telefonunun tanıtımı, teknoloji tutkunları tarafından merakla bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi