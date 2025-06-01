TBMM Zirai Don Komisyonu Adana’da Üreticiyle Buluştu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu, Adana’da düzenlenen istişare toplantısında tarım temsilcileriyle bir araya geldi. Komisyon, nisan ayında bazı bölgelerde etkili olan zirai don olayının yol açtığı zararları yerinde incelemek ve alınacak tedbirleri belirlemek amacıyla kentte temaslarda bulundu.

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TBMM Zirai Don Komisyonu Adana’da Üreticiyle Buluştu

Komisyon üyeleri, Seyhan ilçesinde bir otelde düzenlenen toplantıya katılarak çiftçiler, sivil toplum temsilcileri ve tarım müdürleriyle görüş alışverişinde bulundu. Komisyon Başkanı ve AKP Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, zirai donun etkili olduğu bölgelerdeki üreticilerin yaşadığı kayıpların sadece tarımı değil, bölge ekonomisini de sarstığını ifade etti.

Adem Korkmaz, “Don olayından etkilenen bahçelerde birebir incelemelerde bulunarak tespitlerimizi raporlayacağız. Hazırlayacağımız bu rapor, hem hükümete hem de Meclis’e kapsamlı bir rehber olacak,” dedi.

DEPREM BÖLGESİNDE YENİDEN YAPILANMA GÖZLEMLENDİ

Adem Korkmaz, bölgenin geçen yıl yaşanan depremlerden de büyük ölçüde etkilendiğini hatırlatarak, afet sonrası inşa edilen köy ve şehirlerde devletin gücünü ve milletin dayanışmasını sahada net şekilde gözlemlediklerini vurguladı. “Zirai donla ilgili de aynı kararlılıkla etkileri azaltacak adımlar atılacaktır,” diye konuştu.

VALİ KÖŞGER’DEN DESTEK MESAJI

Toplantıya katılan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ise Komisyonun çalışmalarının Türk tarımı için yol gösterici olacağına inandığını belirterek katılımcılara kolaylıklar diledi.

İL MÜDÜRLERİ, ÜRÜN ZARARLARINI VE TARSİM ÖDEMELERİNİ ANLATTI

Toplantıda Adana, Hatay ve Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürleri, zirai donun etkilediği alanlar, zarar gören ürünler ve Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kapsamında üreticilere yapılan ödemelere ilişkin bilgi paylaştı.

KATILIM GENİŞ, GÖRÜŞLER ÇOK YÖNLÜ OLDU

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın da katıldığı toplantıda, ziraat odaları, ticaret borsaları, üretici birlikleri, akademisyenler ve çiftçiler yaşanan sorunlara dair görüş ve önerilerini dile getirdi. Toplantının, olası doğal afetlerde tarım sektörünü daha dirençli kılmak adına yol haritası oluşturması bekleniyor.

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Kaynak: AA

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