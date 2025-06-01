Tarım, Gıda ve İçecek Sektöründen 4 Ayda Rekor İhracat Geliri

Ocak-nisan döneminde sektörün ithalatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24,1 artarak 8,15 milyar dolara çıktı. Bu dönemde 1,06 milyar dolarlık dış ticaret fazlası elde edildi. Aynı zamanda birim ihracat değeri yüzde 3,27 artışla ton başına 1.289 dolar seviyesine ulaştı.

NİSAN AYI İHRACATI 2,11 MİLYAR DOLARI BULDU

Yalnızca nisan ayında gerçekleşen ihracat ise 2,11 milyar dolara ulaşarak geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,03’lük bir yükseliş gösterdi. Nisan verileri, sektörün aylık bazda da performansını sürdürdüğünü ortaya koydu.

EN FAZLA İHRACAT ŞEKERLİ MAMULLERDEN

İlk 4 aylık dönemde en fazla ihracat 1 milyar 83 milyon dolarla şeker ve şekerli mamuller grubunda gerçekleşti. Bu kalemi 900 milyon dolarla sert kabuklu meyveler, 751 milyon dolarla yaş meyve, 725 milyon dolarla bitkisel yağlar ve 584 milyon dolarla su ürünleri takip etti.

İTHALATTA HAYVAN YEMİ VE BİTKİSEL YAĞ ÖNE ÇIKTI

İthalat tarafında ise yaklaşık 2 milyar dolarla hayvan yemi ilk sırada yer aldı. Bunu 1,5 milyar dolarlık bitkisel yağ, 936 milyon dolarlık kakao ve çikolata, 631 milyon dolarlık canlı hayvan ve 372 milyon dolarlık un ithalatı izledi.

FINDIK İÇİ ZİRVEDE, AYÇİÇEĞİ YAĞI ARTIŞTA, BUĞDAY UNU GERİLEDİ

En fazla ihraç edilen ürün fındık içi oldu. Fındık ihracatı yüzde 10,83 artarak 516,2 milyon dolara ulaştı. Rafine ayçiçeği yağı ihracatı 363,5 milyon dolara yükselirken, bu ürün grubundaki artış yüzde 26,65 olarak gerçekleşti. Buna karşılık buğday unu ihracatı yüzde 38,93 düşüşle 293,9 milyon dolara geriledi.

SOYA, SIĞIR VE KAKAO EN ÇOK İTHAL EDİLEN ÜRÜNLER ARASINDA

İthalatta öne çıkan ürünler ise 691,5 milyon dolarlık soya fasulyesi, 616,4 milyon dolarlık sığır eti ve 591,8 milyon dolarlık kakao olarak sıralandı.

EN BÜYÜK İHRACAT PAZARI IRAK OLDU

Sektörün en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke 1 milyar 47 milyon dolarla Irak olurken, bu ülkeyi 675 milyon dolarla Almanya ve 607,9 milyon dolarla ABD izledi. Irak’a yapılan ihracat yüzde 11,75 azalırken, Almanya’ya yüzde 4,22 ve ABD’ye yüzde 11,83 oranında artış yaşandı.

İTHALATTA RUSYA AÇIK ARA ÖNDE

En çok ithalat yapılan ülke 1 milyar dolarla Rusya olarak kayıtlara geçti. Rusya’nın ardından 830,5 milyon dolarla Brezilya ve 718,4 milyon dolarla Ukrayna yer aldı.

Kaynak: AA