TÜRASAŞ, Sanayi Devleri Arasında 225. Sıraya Yükseldi

İstanbul Sanayi Odası’nın hazırladığı “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024 Raporu”na ilişkin yazılı açıklama yapan Abdulkadir Uraloğlu, TÜRASAŞ’ın yükseliş grafiğine dikkat çekti. Şirketin 2022’de 463. sırada yer aldığını, 2023’te ise 399. basamağa yükseldiğini hatırlatan Abdulkadir Uraloğlu, “2024 yılında 225. sıraya çıkarak sanayi liginde önemli bir sıçrama gerçekleştirdi. Hedefimiz, TÜRASAŞ’ı ilk 100 sanayi kuruluşu arasına taşımak” dedi.

YENİ NESİL ARAÇLARDA YERLİ TEKNOLOJİ ÖNE ÇIKIYOR

131 yıllık birikimiyle raylı sistem alanında güçlü bir altyapıya sahip olan TÜRASAŞ, elektrikli tren setleri, hızlı tren, banliyö ve metro projelerine odaklanmayı sürdürüyor. Bakan Abdulkadir Uraloğlu, tasarım ve üretim yetenekleriyle ileri teknoloji ürünleri geliştiren TÜRASAŞ’ın, ithalatı azaltarak ülke ekonomisine katkı sunduğunu vurguladı.

Yüksek teknolojiye sahip tesis yatırımlarına hız veren TÜRASAŞ’ın nitelikli istihdamla birlikte üretim kapasitesini artırdığını belirten Abdulkadir Uraloğlu, şirketin sadece üretimde değil, teknolojik ilerlemede de büyük mesafe kaydettiğini ifade etti.

YERLİ ÜRETİMLE CARİ AÇIĞA KATKI

Eskişehir’de 30 Mayıs’ta düzenlenen törende, TÜRASAŞ tarafından üretilen 10 yeni nesil demir yolu aracı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ’ye teslim edildi. Teslim edilen araçların, yalnızca ulaşım için değil, yerli mühendisliğin ve üretim gücünün birer sembolü olduğunu söyleyen Abdulkadir Uraloğlu, bu başarıda 100’den fazla yerli tedarikçinin payı olduğunu dile getirdi.

TÜRASAŞ’ın geliştirdiği bileşenlerin tamamının Türkiye’de daha önce tasarımı yapılmamış, yüksek katma değere sahip ürünlerden oluştuğuna işaret eden Abdulkadir Uraloğlu, “Bu bilgi birikimi sayesinde raylı sistemlerde yerlilik oranı giderek artıyor. Lokomotif üretiminde kendi teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biriyiz” değerlendirmesinde bulundu.

“BU BAŞARI MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN BİR GÖSTERGESİ”

Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu raylı sistem araçlarını artık dışa bağımlı olmadan üretebildiğini belirten Abdulkadir Uraloğlu, bu gelişmenin yalnızca sanayi başarısı değil, aynı zamanda stratejik bağımsızlığın da bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Demir yolu sanayisinin, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla daha ileri taşınacağını ifade eden Abdulkadir Uraloğlu, TÜRASAŞ’ın gelecek hedeflerinin, sanayide milli üretim gücünün temel taşı olma yönünde ilerlediğini söyledi.

Kaynak: AA