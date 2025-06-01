Kayseri'de Yeni Bir Havacılık Ekosistemi Şekilleniyor

Kayseri Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyetlerini sürdüren şirket, savunma ve havacılık sanayisinin millî projelerinde görev almak üzere 800 bin metrekarelik alanda hangar ve AR-GE merkezleri kurmak üzere yatırımlarına devam ediyor. HÜRJET başta olmak üzere çeşitli projelerde görev alacak olan TOMTAŞ, aynı zamanda uluslararası havacılık firmalarının üretim süreçlerine de katkı sağlamayı hedefliyor.

HAVACILIKTA YENİ YATIRIM DALGASI BAŞLADI

TOMTAŞ'ın üretime geçmesiyle birlikte Kayseri sanayisinde havacılık sektörüne olan ilgi gözle görülür biçimde arttı. Bu ilginin sonucu olarak kentte uçak parça üretimi, bakım-onarım ve ileri teknoloji sistemler üzerine uzmanlaşan 11 yeni havacılık firması kuruldu. Bu firmaların bölgeye hem ekonomik değer hem de nitelikli istihdam sağlaması bekleniyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda yürütülen yatırım süreciyle birlikte ilk etapta 63,5 milyon dolarlık yatırım planı kapsamında 98 yeni tezgah kurulacak. Yetkililer, şehrin sanayi altyapısının bu gelişmeleri destekleyecek düzeyde olduğunu ve yeni yatırımların artarak devam edeceğini belirtti.

HEDEF: 1000 KİŞİLİK NİTELİKLİ İSTİHDAM

TOMTAŞ ve havacılık sektöründe faaliyet göstermeye başlayan firmaların öncülüğünde yürütülen çalışmalar, istihdam açısından da önemli sonuçlar doğuracak. Projenin ilk fazı tamamlandığında kentte yaklaşık 1000 kişilik nitelikli iş gücü oluşması hedefleniyor. Ayrıca, önümüzdeki 5 yıl içinde TUSAŞ’ın ihtiyaç duyduğu 500 yeni tezgahtan 200’ünün Kayseri sanayisi tarafından karşılanması planlanıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın başkanlığındaki heyet, Ankara’da gerçekleştirilen temaslarda bu hedef doğrultusunda desteklerin sürdüğünü bildirdi. Sürece dahil olacak yeni yatırımcılarla birlikte hem tezgah sayısının hem de üretim kapasitesinin daha da artması öngörülüyor.

KAYSERİ, STRATEJİK HAVACILIK ÜSSÜ OLMAYA ADAY

TOMTAŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ekşi, yürütülen projelerin Kayseri'yi Türkiye'nin havacılık alanında stratejik merkezlerinden biri haline getirdiğine dikkat çekti. Ali Ekşi, şehirde kısa sürede kurulan 11 firmanın bu potansiyelin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

TOMTAŞ’ın liderliğinde yürütülen projelerin yerli ve milli teknoloji geliştirme süreçlerine katkı sunduğunu vurgulayan Ali Ekşi, bu yatırımlar sayesinde Kayseri’nin küresel havacılık arenasında Türkiye adına güçlü bir oyuncu olma yolunda ilerlediğini belirtti. Açıklamasında, “Yola çıkarken bu potansiyelin farkındaydık, bugün geldiğimiz noktada bu gücün açığa çıkması memnuniyet verici” ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA