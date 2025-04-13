Tarlada 15 TL, Markette 70 TL: Çiftçi Zararına Satışa İsyan Etti

Türkiye’nin önemli tarım merkezlerinden biri olan Antalya’nın Aksu ilçesinde, domates üreticileri fiyatların düşük seyretmesi nedeniyle ciddi ekonomik sıkıntılar yaşıyor. Yurtpınar Mahallesi’nde 5 dekar alanda üretim yapan 20 yıllık çiftçi Mustafa Güvendir, kokteyl domatesin hal fiyatlarının 15 TL’ye kadar düşmesiyle ürününü hasat etmeden dalında bırakmak zorunda kaldı.

Tarlada 15 TL, Markette 70 TL: Çiftçi Zararına Satışa İsyan Etti

Sezon başında kilogram fiyatı 70 TL’ye kadar çıkan kokteyl domatesin şu anda hale 15 TL’den gittiğini belirten Güvendir, bu rakamla üretim maliyetlerini karşılamanın mümkün olmadığını söyledi. Güvendir, “Bir kilo naylon 100 TL. 15 liraya domates satarak bunu karşılamak için kaç kilo satmam gerekiyor?” diyerek yaşadığı çıkmazı dile getirdi. Yaklaşık bir buçuk aydır hasat yapmadığını belirten üretici, domateslerin tarlada kaldığını ve alıcı bulmakta zorlandığını kaydetti.

“İHRACATÇI DA İLGİ GÖSTERMİYOR”

Domateslerini hale gönderdiğini ancak ihracatçılardan talep gelmediğini ifade eden Güvendir, iç piyasada da fiyatların üreticiyi kurtarmadığını vurguladı. 20 yıldır seracılık yaptığını belirten çiftçi, bu ölçekte bir krizle ilk kez karşılaştığını dile getirdi.

Tarlada 15 TL, Markette 70 TL: Çiftçi Zararına Satışa İsyan Etti - Resim : 1

“MARKETTE 70 TL: BU FARK KİME GİDİYOR?”

Domatesin tarlada 15 TL’ye satıldığını, marketlerde ise 70 TL’ye alıcı bulduğunu ifade eden Güvendir, aradaki fiyat farkına tepki gösterdi. “Bu kadar farkın kazananı kim?” diye soran çiftçi, üreticiye sahip çıkılmadığı takdirde sadece tarımın değil, ülkenin gıda güvenliğinin de tehdit altına gireceğini savundu.

“YA BIRAKACAĞIM YA YOL DEĞİŞTİRECEĞİM”

Çiftçilikten vazgeçmeyi düşündüğünü de belirten Mustafa Güvendir, “Ya üretimi bırakacağım ya da başka bir geçim yolu arayacağım. Çünkü çocuğumun geleceğini düşünmek zorundayım” dedi. Güvendir, yetkililere çağrıda bulunarak üreticinin desteklenmesi gerektiğini yineledi: “Bugün çiftçisini hor gören, yarınını zor görür.”

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Kaynak: İHA

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