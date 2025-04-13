İçim Süt'ten Yenilenebilir Enerji Hamlesi! Tam Yüzde 40’ını Karşılayacak

Tire’deki üretim tesisinin çatısına kurulan güneş enerji santraliyle yenilenebilir enerji dönüşümünü başlatan İçim Süt, bu yatırımı Pamukova ve Karaman’daki fabrika sahalarında da güneş enerji sistemleri kurarak sürdürecek. Lüleburgaz’daki fabrikada ise rüzgar türbini kurulması planlanıyor. Tüm yatırımlar tamamlandığında, şirketin elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 40’ı yenilenebilir kaynaklardan sağlanacak.

TÜM ENERJİ İHTİYACI İÇİN 2050 HEDEFİ: YÜZDE 100 YEŞİL ENERJİ

İçim Süt CEO’su Ali Sözen, Tire’de gerçekleştirilen açılış töreninde yaptığı konuşmada, yenilenebilir enerji hamlesinin önemine dikkat çekti. Sözen, “Tire fabrikamızda faaliyete geçen güneş enerji santrali ile enerji dönüşüm sürecimizin ilk adımını attık. Tüm fabrikalarımızda bu dönüşümü tamamladığımızda, şebekeden aldığımız elektriğin yüzde 40’ı yenilenebilir kaynaklardan sağlanacak. Hedefimiz, bu oranı fabrikalar dışındaki alanlara da yapacağımız yatırımlarla 2050 yılına kadar yüzde 100'e çıkarmak” ifadelerini kullandı.

YILDA 80 BİN MWh YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİMİ PLANLANIYOR

Yenilenebilir enerji yatırımlarının tüm fazlarının tamamlanmasıyla İçim Süt, yılda 80 bin MWh elektrik üretmeyi hedefliyor. Böylece, şirketin tüm elektrik ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması mümkün olacak.

İLK ETAPTA 1.500 TON KARBON EMİSYONU AZALTILACAK

Tire fabrikasındaki çatı tipi güneş enerji santralinde 2,3 MWp kurulu güce sahip yaklaşık 4 bin yüksek verimli panel bulunuyor. Yılda 2 bin 835 MWh elektrik üretmesi beklenen santral, yılda 1.500 ton karbon emisyonu azaltımına katkı sağlayacak.

1996’DAN BUGÜNE SEKTÖRÜN ÖNCÜ MARKASI

İçim Süt, 1996 yılında kurulmasının ardından 2015’ten bu yana dünya çapında süt ürünleri üreticisi Lactalis bünyesinde faaliyet gösteriyor. Türkiye genelinde 6 üretim tesisi ve günlük 5 bin ton süt işleme kapasitesiyle, markalı süt ve süt ürünleri pazarının lideri konumunda yer alıyor. İçim markasının ürün yelpazesi, UHT sütten peynire, kefirden sütlü tatlılara kadar 300’ü aşkın çeşitten oluşuyor.