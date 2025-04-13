2025 Emlak Vergisi Ödeme Tarihleri Belli Oldu
2025 yılı emlak vergisi ödeme tarihleri belli oldu. İşte bütün ayrıntılar...
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye genelinde taşınmaz mal sahiplerinin ödemekle yükümlü olduğu emlak vergisinin ilk taksidi için son ödeme tarihi 31 Mayıs 2025, ikinci taksit içinse 30 Kasım 2025 olarak belirlendi.
EMLAK VERGİSİ ÖDEMELERİ İKİ TAKSİT HALİNDE YAPILACAK
Emlak vergisi ödemeleri, 2025 yılı için yine iki taksit halinde gerçekleştirilecek. İlk taksitin ödeme dönemi 1 Mart – 31 Mayıs 2025 arasında, ikinci taksitin ödeme dönemi ise 1 Kasım – 30 Kasım 2025 tarihleri arasında olacak.
Uzmanlar, vergi mükelleflerini, emlak vergisi ödemelerinin geciktirilmemesi konusunda uyarırken, vatandaşlar da ödeme tarihlerine dikkat etmeye başladı.