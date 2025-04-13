2025 Emlak Vergisi Ödeme Tarihleri Belli Oldu

2025 yılı emlak vergisi ödeme tarihleri belli oldu. İşte bütün ayrıntılar...

Kaynak: Haber Merkezi

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2025 Emlak Vergisi Ödeme Tarihleri Belli Oldu - Resim: 1

Türkiye genelinde taşınmaz mal sahiplerinin ödemekle yükümlü olduğu emlak vergisinin ilk taksidi için son ödeme tarihi 31 Mayıs 2025, ikinci taksit içinse 30 Kasım 2025 olarak belirlendi.

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2025 Emlak Vergisi Ödeme Tarihleri Belli Oldu - Resim: 2

EMLAK VERGİSİ ÖDEMELERİ İKİ TAKSİT HALİNDE YAPILACAK

Emlak vergisi ödemeleri, 2025 yılı için yine iki taksit halinde gerçekleştirilecek. İlk taksitin ödeme dönemi 1 Mart – 31 Mayıs 2025 arasında, ikinci taksitin ödeme dönemi ise 1 Kasım – 30 Kasım 2025 tarihleri arasında olacak.

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2025 Emlak Vergisi Ödeme Tarihleri Belli Oldu - Resim: 3

Uzmanlar, vergi mükelleflerini, emlak vergisi ödemelerinin geciktirilmemesi konusunda uyarırken, vatandaşlar da ödeme tarihlerine dikkat etmeye başladı.

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