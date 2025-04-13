2025 Emlak Vergisi Ödeme Tarihleri Belli Oldu

EMLAK VERGİSİ ÖDEMELERİ İKİ TAKSİT HALİNDE YAPILACAK

Emlak vergisi ödemeleri, 2025 yılı için yine iki taksit halinde gerçekleştirilecek. İlk taksitin ödeme dönemi 1 Mart – 31 Mayıs 2025 arasında, ikinci taksitin ödeme dönemi ise 1 Kasım – 30 Kasım 2025 tarihleri arasında olacak.