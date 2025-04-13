Ev Hayali Kuran Milyonları İlgilendiriyor: 2 Milyon Liralık Konut Kredisinin Geri Ödeme Planı Açıklandı

Faizlerdeki yeni oranlarla birlikte, 2 milyon TL tutarında kredi kullanmak isteyenlerin geri ödeme planları da yeniden şekillendi.

Konut piyasasında son aylarda gözlenen hareketlilik, bankalardaki kredi hacmine de yansıdı. 28 Mart 2025 ile sona eren haftada konut kredisi hacmi bir önceki haftaya göre 4 milyar 425 milyon TL artış gösterdi. Bu artış, son 13 haftanın en yüksek kredi büyümesi olarak kaydedildi.

FAİZ ORANLARI YÜZDE 2,84'TEN BAŞLIYOR

Merkez Bankası'nın yürüttüğü sıkı para politikası, bankaların kredi faiz oranlarını da etkiliyor. Gerek kamu gerekse özel bankalar, politika faizine paralel olarak faiz oranlarında sınırlı indirimlere giderken, vatandaşlar ise en uygun kredi imkanlarını araştırıyor. Bankaların sunduğu kampanyalar da bu süreçte daha cazip hale geliyor.

13 Nisan 2025 itibarıyla bankalarda uygulanan en düşük konut kredisi faiz oranı yüzde 2,84, en yüksek oran ise yüzde 5,49 olarak güncellendi. Özellikle 1 milyon TL ve üzerindeki kredi başvurularında vatandaşlar, aylık ödeme planlarını daha yakından takip etmeye başladı.

2 MİLYON TL'LİK KREDİNİN 5 YIL VADELİ GERİ ÖDEME PLANI

Yeni faiz oranları doğrultusunda, 60 ay vadeli (5 yıl) 2 milyon TL tutarındaki konut kredisinin aylık taksitleri ve toplam geri ödeme tutarları banka bazında değişiklik gösteriyor. Bankaların sunduğu faiz oranlarına göre hesaplanan güncel ödeme planı ise şu şekilde:

TEB

Toplam Ödeme 4.735.593 TL

Faiz Oranı % 3,4

Aylık Taksit 78.569 TL

AKBANK

Toplam Ödeme 4.444.262 TL

Faiz Oranı % 3,09

Aylık Taksit 73.665 TL

QNB FİNANSBANK

Toplam Ödeme 4.209.740 TL

Faiz Oranı % 2,84

Aylık Taksit 69.807 TL

KUVEYTTÜRK

Toplam Ödeme 4.220.132 TL

Kâr Oranı % 2,85

Aylık Taksit 69.960 TL

İŞ BANKASI

Toplam Ödeme 4.349.230 TL

Faiz Oranı % 2,99

Aylık Taksit 72.111 TL

HALKBANK

Toplam Ödeme 4.593.352 TL

Faiz Oranı % 3,25

Aylık Taksit 76.180 TL

GARANTİ BBVA

Toplam Ödeme 4.484.484 TL

Faiz Oranı % 3,12

Aylık Taksit 74.134 TL

ZİRAAT BANKASI

Toplam Ödeme 4.256.844 TL

Faiz Oranı % 2,89

Aylık Taksit 70.571 TL