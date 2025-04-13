Bankaların Promosyon Yarışı Kızıştı! Tam 105 Bin Lira Ödeme Yapılacak
Kamu kurumlarında görev yapan personelin yakından takip ettiği banka promosyonlarıyla ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. Ankara Valiliği, çalışanlarına yönelik imzaladığı yeni promosyon anlaşmasıyla tüm zamanların en yüksek ödemesini yapmaya hazırlanıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Ankara Valiliği ile özel bir banka arasında varılan mutabakata göre, kurum personeline tek seferde ve peşin olarak 100.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacak. Bu rakam, bugüne kadar kamu kurumları arasında kaydedilen en yüksek ödeme olarak kayıtlara geçti.
5 BİN TL'LİK EK DESTEKLE TOPLAM TUTAR 105 BİN TL'YE YÜKSELDİ
Anlaşma yalnızca nakit ödeme ile sınırlı kalmadı. Valilik çalışanlarına ayrıca 5.000 TL değerinde para puan da tanımlanacak. Böylece personele sunulacak toplam promosyon desteği 105.000 TL seviyesine ulaşmış olacak.
YÖK’ÜN 100 BİN TL’LİK REKORU GERİDE KALDI
Daha önce Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından imzalanan 100 bin TL’lik promosyon anlaşması en yüksek promosyon ödemesi olarak dikkat çekmişti. Ancak Ankara Valiliği’nin yeni mutabakatı bu rekoru da geride bıraktı.
DİĞER KURUMLARDA BEKLENTİLER YÜKSELİYOR
Bu tarihi promosyon gelişmesi, kamu çalışanları arasında büyük heyecan yarattı. Diğer kamu kurumlarında da benzer oranlarda promosyon beklentileri artarken, birçok kurumun mevcut anlaşmalarını yeniden değerlendirmesi bekleniyor.
ŞARTLARI SAĞLAYANLAR ÖDEMELERDEN YARARLANABİLECEK
Anlaşma kapsamında promosyon ödemeleri, belirlenen kriterleri sağlayan personele doğrudan banka hesapları üzerinden aktarılacak. Başvuru süreci ve ödeme takvimiyle ilgili detaylar ise Ankara Valiliği tarafından duyurulacak.