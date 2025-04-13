Bankaların Promosyon Yarışı Kızıştı! Tam 105 Bin Lira Ödeme Yapılacak

Kamu kurumlarında görev yapan personelin yakından takip ettiği banka promosyonlarıyla ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. Ankara Valiliği, çalışanlarına yönelik imzaladığı yeni promosyon anlaşmasıyla tüm zamanların en yüksek ödemesini yapmaya hazırlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Para Banka promosyonları
Bankaların Promosyon Yarışı Kızıştı! Tam 105 Bin Lira Ödeme Yapılacak - Resim: 1

Ankara Valiliği ile özel bir banka arasında varılan mutabakata göre, kurum personeline tek seferde ve peşin olarak 100.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacak. Bu rakam, bugüne kadar kamu kurumları arasında kaydedilen en yüksek ödeme olarak kayıtlara geçti.

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Bankaların Promosyon Yarışı Kızıştı! Tam 105 Bin Lira Ödeme Yapılacak - Resim: 2

5 BİN TL'LİK EK DESTEKLE TOPLAM TUTAR 105 BİN TL'YE YÜKSELDİ

Anlaşma yalnızca nakit ödeme ile sınırlı kalmadı. Valilik çalışanlarına ayrıca 5.000 TL değerinde para puan da tanımlanacak. Böylece personele sunulacak toplam promosyon desteği 105.000 TL seviyesine ulaşmış olacak.

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Bankaların Promosyon Yarışı Kızıştı! Tam 105 Bin Lira Ödeme Yapılacak - Resim: 3

YÖK’ÜN 100 BİN TL’LİK REKORU GERİDE KALDI

Daha önce Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından imzalanan 100 bin TL’lik promosyon anlaşması en yüksek promosyon ödemesi olarak dikkat çekmişti. Ancak Ankara Valiliği’nin yeni mutabakatı bu rekoru da geride bıraktı.

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Bankaların Promosyon Yarışı Kızıştı! Tam 105 Bin Lira Ödeme Yapılacak - Resim: 4

DİĞER KURUMLARDA BEKLENTİLER YÜKSELİYOR

Bu tarihi promosyon gelişmesi, kamu çalışanları arasında büyük heyecan yarattı. Diğer kamu kurumlarında da benzer oranlarda promosyon beklentileri artarken, birçok kurumun mevcut anlaşmalarını yeniden değerlendirmesi bekleniyor.

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Bankaların Promosyon Yarışı Kızıştı! Tam 105 Bin Lira Ödeme Yapılacak - Resim: 5

ŞARTLARI SAĞLAYANLAR ÖDEMELERDEN YARARLANABİLECEK

Anlaşma kapsamında promosyon ödemeleri, belirlenen kriterleri sağlayan personele doğrudan banka hesapları üzerinden aktarılacak. Başvuru süreci ve ödeme takvimiyle ilgili detaylar ise Ankara Valiliği tarafından duyurulacak.

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