SSK, BağKur ve Bütün Emekliler Dikkat! Kök Maaş Tümden Değişiyor! Kök Maaş Nasıl Hesaplanır?

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Kök maaş, emeklinin sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve prime esas kazancı dikkate alınarak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından hesaplanan ve herhangi bir ek ödeme, iyileştirme ya da sosyal destek katkısı içermeyen gerçek maaşı ifade ediyor. Bu nedenle, mevcut en düşük maaşın altında kalan emekliler için kök maaşın yükseltilmesi büyük önem taşıyor.

ZAM ORANI YÜZDE 17 CİVARINDA BEKLENİYOR

Emeklilerin kök maaşlarına yapılacak zam oranı, 2025 yılı Haziran ayı enflasyon verisiyle netleşecek. Ancak beklentilere göre artış oranının yaklaşık %17 civarında olması öngörülüyor. Bu artışla birlikte birçok emeklinin maaşı yeniden hesaplanacak.

14 BİN 469 TL ALTINDAKİ TÜM EMEKLİLERİ İLGİLENDİRİYOR

2025 yılı itibarıyla en düşük emekli maaşı 14.469 TL olarak uygulanıyor. Bu maaşı alan emekliler, aslında kök maaşlarının daha düşük olduğunu ve devlet desteğiyle bu seviyeye tamamlandığını bilmek zorunda. Enflasyon artışı kök maaşa yansıtıldığında, bazı emekliler doğrudan yeni maaş üzerinden ödeme almaya başlayacak.

KÖK MAAŞ NASIL ÖĞRENİLİR?

Emekliler, kök maaşlarını e-Devlet üzerinden öğrenebiliyor. SSK (4A) emeklileri şu adımları izlemeli:

e-Devlet sistemine giriş yapın.

Arama kısmına “4A Emekli Aylık Bilgisi” yazın ve ilk çıkan bağlantıya tıklayın.

Açılan sayfada "Detay" butonuna tıklayın.

Sayfanın alt kısmında yer alan “5510 Ek 19 Miktarı” yazan tutarı, mevcut maaş olan 14.469 TL’den çıkarın. Kalan miktar kök maaşınızı (ek ödeme dahil) gösterir.

Bağ-Kur (4B) emeklileri için işlem şu şekilde:

e-Devlet’e giriş yapın.

“4B Emekli Aylığı” yazarak çıkan ilk seçeneğe tıklayın.

Açılan sayfanın alt bölümünde yer alan “Ek Madde 19 İntibak Fark Tutarı”nı 14.469 TL’den çıkardığınızda kök maaşınızı öğrenmiş olursunuz.

YENİ DÜZENLEME NE ZAMAN UYGULANACAK?

Kök maaşlara yapılacak artış, 3 Temmuz 2025’te Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak Haziran ayı enflasyon verilerinin ardından yürürlüğe girecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu tarihten sonra zamlı maaşlarını öğrenebilecek. Yeni maaş ödemelerinin ise Temmuz ayında hesaplara yansıtılması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi