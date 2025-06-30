Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı?

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Altın ve döviz piyasalarında son dönemde artan dalgalanmalar, haftanın ilk gününde de etkisini sürdürüyor. Küresel belirsizlik ortamı ve Orta Doğu'da sağlanan ateşkesin kalıcılığına yönelik endişeler, piyasalarda temkinli bir hava estiriyor. Bu gelişmeler ışığında doların, hem gelişmiş ülkelerin para birimleri karşısında hem de gelişmekte olan ekonomilere ait paralarda değer kazandığı gözlemleniyor.

30 Haziran 2025 Pazartesi günü itibarıyla İstanbul serbest piyasada dolar 39,8890 liradan, euro ise 46,7720 liradan haftaya başladı. Dolar, geçtiğimiz hafta kapanış fiyatı olan 39,8870 liradan yükselerek sınırlı bir artış gösterdi. Euro ise cuma günü 46,8290 liradan işlem görüyordu.

Uzmanlar, dövizdeki yön arayışının arkasında Orta Doğu'da ateşkesin sürdürülebilirliğine yönelik şüphelerin yattığını belirtiyor. Bölgeden gelebilecek yeni bir çatışma haberi ya da siyasi kırılma ihtimali, doların güvenli liman algısını güçlendiriyor. Bu da TL dahil olmak üzere birçok para biriminde baskı yaratıyor.

PİYASALAR TEMKİNLİ

Piyasalar, sadece jeopolitik riskleri değil aynı zamanda hafta boyunca açıklanacak ABD ekonomik verilerini ve Avrupa Merkez Bankası'ndan gelecek olası faiz adımlarını da yakından izliyor.

Ekonomi uzmanları, kurdaki hareketliliğin önümüzdeki günlerde artabileceğini ve yatırımcıların dikkatli adım atması gerektiğini vurguluyor.

Kaynak: Haber Merkezi