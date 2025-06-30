Altın Yeni Haftada Temkinli, Yatırımcı Beklemede: Altın Fiyatları Ne Kadar?

Altın fiyatları, İsrail-İran geriliminin ardından yaşanan ateşkes ve küresel tansiyonun düşmesiyle yön arayışına girdi. 30 Haziran 2025 Pazartesi günü piyasalar sakin açıldı. İşte 30 Haziran altın fiyatları...

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Altın Yeni Haftada Temkinli, Yatırımcı Beklemede: Altın Fiyatları Ne Kadar?
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Orta Doğu'da İsrail ile İran arasında yaşanan çatışmaların ardından yükselişe geçen, ardından gelen ateşkes haberleriyle sert bir düşüş yaşayan altın fiyatlarında yön arayışı sürüyor. 30 Haziran 2025 Pazartesi günü itibarıyla altın, haftaya sakin ve temkinli bir başlangıç yaptı.

Geçtiğimiz hafta yaşanan ani değer kayıpları, yatırımcılarda tedirginlik yaratmıştı. Ancak bu hafta itibarıyla hem jeopolitik risklerin azalması hem de küresel ekonomideki yumuşama işaretleriyle altın piyasasında dengelenme gözleniyor.

Altın Yeni Haftada Temkinli, Yatırımcı Beklemede: Altın Fiyatları Ne Kadar? - Resim : 1

Asya piyasalarında altın, son bir ayın en düşük seviyesini test ettikten sonra, doların zayıflaması ve ABD-Çin arasındaki ticaret gerilimlerinin yumuşamasıyla toparlanma sinyalleri verdi. ABD'nin sert adımlar yerine diplomatik çözüm yollarına yönelmesi de yatırımcıların risk iştahını artırdı. Bu gelişmeler, güvenli liman olarak görülen altına olan talebi kısa vadede zayıflattı.

Yatırımcılar şimdi, önümüzdeki günlerde açıklanacak ABD ekonomik verilerine ve Orta Doğu'da kalıcı barış sinyallerine odaklanmış durumda. Ekonomik gündemin sakin olduğu bu haftanın ilk işlem gününde altın, yatay ve temkinli bir seyir izliyor. Şimdilik yatırımcıların gözü kulağı hem dünya piyasalarında hem de altının teknik göstergelerinde.

Altın Yeni Haftada Temkinli, Yatırımcı Beklemede: Altın Fiyatları Ne Kadar? - Resim : 2

30 Haziran 2025 Pazartesi altın fiyatları şöyle:

- Gram altın fiyatı: 4.208,5570 TL

- Çeyrek altın fiyatı: 6.881,1600TL

- Yarım altın fiyatı: 13.760,95 TL

- Tam altın fiyatı: 27.565,00 TL

- Ons altın fiyatı: 3.264,71 dolar

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Kaynak: Haber Merkezi

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