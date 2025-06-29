Türkiye’nin Günlük Elektrik Verileri Açıklandı

Türkiye’de 24 Haziran 2025 tarihinde günlük bazda toplam 1 milyon 33 bin 984 megavatsaat elektrik üretildi. Tüketim ise bu rakamı aşarak 1 milyon 34 bin 866 megavatsaat olarak kaydedildi.

Türkiye’nin Günlük Elektrik Verileri Açıklandı
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Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından yayımlanan verilere göre, saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 510 megavatsaat ile 21.00’de yaşandı. En düşük tüketim ise sabah 07.00'de 34 bin 695 megavatsaat olarak ölçüldü.

ÜRETİMDE İTHAL KÖMÜR İLK SIRADA

Elektrik üretiminin kaynaklara göre dağılımında ithal kömür santralleri yüzde 22’lik pay ile ilk sırada yer aldı. Bu santralleri yüzde 18,1 ile rüzgar enerjisi ve yüzde 17,7 ile doğal gaz santralleri izledi.

İTHALAT VE İHRACAT DENGESİ

Türkiye aynı gün içinde 13 bin 621 megavatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirirken, 14 bin 528 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı. Bu veriler, enerji ticaretinde dışa bağımlılığın sürdüğünü gösterdi.

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Kaynak: AA

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