İslam Memiş: Büyük Düşüş Olacak

ÇİN VE RUSYA PARA BİRİMLERİ ÖN PLANA ÇIKIYOR

Dolar ve euro yerine Çin yuanı ve Rus rublesine yatırım yapılmasını öneren Memiş, bu para birimlerinin 2030’a kadar yatırımcılara avantaj sağlayacağını ifade etti. Çin’in yükselen ekonomik gücüne ve Rusya’nın tarımda dışa bağımlılığını azaltmasına dikkat çeken Memiş, bu durumun her iki ülkenin para birimine olumlu yansıyacağını kaydetti.