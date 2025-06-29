İslam Memiş: Büyük Düşüş Olacak
Altın ve petrol piyasalarında savaş kaynaklı dalgalanmalar sürerken, Finans Analisti İslam Memiş, 2025'in kalan aylarına ilişkin dikkat çeken yatırım önerilerinde bulundu. Memiş, o yatırım aracında düşüş olacağı uyarısında bulunarak, "Panik yapmayın" dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
İslam Memiş, yatırımcılara altın ve gümüş yerine platin ve paladyum gibi değerli metallere yönelmelerini tavsiye etti. Tarım emtialarının da geleneksel borsa yatırımlarına kıyasla daha fazla kazandırdığını söyleyen Memiş, yeni dünya düzeninde alternatif yatırım alanlarının önem kazandığını belirtti.
DİJİTAL DÖNÜŞÜME VURGU: KAĞIT PARANIN DÖNEMİ SONA ERİYOR
Dünya genelinde dolar kullanımının azaldığını ve merkez bankalarının altın rezervlerini artırdığını dile getiren İslam Memiş, “Bizler kağıt para kullanan son nesiliz. Önümüzdeki dönemde her ülke kendi dijital parasına geçecek. Dijital para dönemi kaçınılmaz hale geliyor” ifadelerini kullandı.
ÇİN VE RUSYA PARA BİRİMLERİ ÖN PLANA ÇIKIYOR
Dolar ve euro yerine Çin yuanı ve Rus rublesine yatırım yapılmasını öneren Memiş, bu para birimlerinin 2030’a kadar yatırımcılara avantaj sağlayacağını ifade etti. Çin’in yükselen ekonomik gücüne ve Rusya’nın tarımda dışa bağımlılığını azaltmasına dikkat çeken Memiş, bu durumun her iki ülkenin para birimine olumlu yansıyacağını kaydetti.
ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ: PANİK YAPMAYIN
Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan gerilemeye değinen İslam Memiş, yatırımcıların kısa vadeli dalgalanmalarda panik yapmaması gerektiğini belirtti. Gram altının serbest piyasada 4.283 TL seviyesinde olduğunu hatırlatan Memiş, bu rakamın kısa bir süre önce 4.450 TL’ye kadar çıktığını da sözlerine ekledi.
YENİ SEZONDA ÜRETİM KISITLAMASI: KÜLTÜREL GELENEKLER RİSK ALTINDA
Küçük gramajlı altınlara artan talebe rağmen yarım ve çeyrek gram altın üretiminin yasaklandığını hatırlatan Memiş, bu yasağın kaldırılmasının hem tasarrufu teşvik edeceğini hem de kültürel değerlerin korunmasına katkı sağlayacağını belirtti.
YILIN İKİNCİ YARISINDA YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ
İslam Memiş, 2025’in ikinci yarısında özellikle gümüşün öne çıkacağını, euro, kripto paralar ve borsa gibi yatırım araçlarında ise değer artışının yaşanmasını beklediğini söyledi. Gram altında 4.650 – 4.750 TL seviyelerinin görülebileceğini ifade eden Memiş, ons altın için de 3.500 dolar hedefini koruduğunu dile getirdi.
Yeni yatırım tercihleri ve piyasa beklentileriyle ilgili açıklamalarıyla dikkat çeken İslam Memiş, yatırımcılara ezber bozan önerilerde bulunarak portföylerini çeşitlendirme çağrısında bulundu.