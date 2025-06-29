Elektrikte Spot Fiyatlar Yükseldi

Spot elektrik piyasasında yarın için belirlenen megavatsaat başı elektrik fiyatı en yüksek 3.400 lira, en düşük ise 1.050 lira oldu. Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, piyasadaki işlem hacmi bugün dünkü seviyeye göre yüzde 110 artış göstererek 1 milyar 845 milyon 499 bin 129 liraya ulaştı.

Elektrikte Spot Fiyatlar Yükseldi
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Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin yarınki en yüksek fiyatı 19.00–21.00 saat aralığında 3.400 lira olarak tespit edildi. En düşük fiyat ise saat 07.00’de 1.050 lira olarak belirlendi. Bu veriler, akşam saatlerindeki tüketim yoğunluğunun fiyatlara doğrudan yansıdığını ortaya koydu.

ORTALAMA FİYATLAR 2.700 LİRA BANDINDA

Gün öncesi piyasada megavatsaat başı elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2.771 lira 95 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2.795 lira 22 kuruş olarak kayıtlara geçti.

GÜNCEL SPOT FİYATLARDA BÜYÜK FARK

Spot piyasada bugün için en yüksek elektrik fiyatı 3.400 lira ile tavan yaparken, en düşük fiyat sadece 42 kuruş seviyesinde kaldı. Fiyatlardaki bu geniş marj, arz-talep dengesinin saatlik bazda büyük ölçüde değişkenlik gösterdiğini ortaya koydu.

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Kaynak: AA

Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar Yükseldi Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar Yükseldi
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