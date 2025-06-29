Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar Yükseldi

Spot doğal gaz piyasasında referans fiyatlar yeniden yükselişe geçti. Enerji Piyasaları İşletme AŞ’nin (EPİAŞ) açıkladığı verilere göre, 1000 metreküp doğal gaz için belirlenen referans fiyat 13.453 lira 78 kuruş oldu.

Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar Yükseldi
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Dünkü işlemlerde doğal gaz ticaret miktarı 1 milyon 625 bin metreküp olarak gerçekleşti. Spot piyasada oluşan toplam işlem hacmi ise 21 milyon 527 bin 90 liraya ulaştı. Bir önceki gün bu rakam 16 milyon 664 bin 68 lira olarak kaydedilmişti.

DENGELEME FİYATLARI DA AÇIKLANDI

Piyasa katılımcıları için belirlenen dengeleme gazı alış fiyatı 14.126 lira 47 kuruş, satış fiyatı ise 12.781 lira 9 kuruş olarak ilan edildi. Bu fiyatlar, sistem dengesini sağlamak için alınan önlemler doğrultusunda günlük olarak güncelleniyor.

DOĞAL GAZ GİRİŞİ 132 MİLYON METREKÜPÜ AŞTI

Türkiye’ye dün toplam 132 milyon 302 bin 108 metreküp doğal gaz girişi yapıldı. Aynı gün piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 131 milyon 631 bin 7 metreküp olarak kayıtlara geçti. Bu veriler, arz ve talep dengesinin genel anlamda sürdüğünü gösteriyor.

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Kaynak: AA

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