OYAK İnşaat’tan İstanbul ve İzmir’de Yeni Konut Hamlesi

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Prime Tower Maslak projesi, toplam 174 bin 200 metrekarelik inşaat alanı üzerinde yükseliyor. Üç bloktan oluşan projede, A ve B bloklarda 268 konut, C blokta ise 74 ofis yer alıyor. Projede ayrıca 9 adet ticari ünite bulunuyor. 1+1’den 7+1 dublekse kadar farklı yaşam tiplerine uygun daire seçenekleri sunulurken, akıllı bina sistemleri ve enerji verimli altyapılar ile çevreci bir yaşam deneyimi öne çıkıyor.

Kafe, restoran, butik mağaza ve wellness alanları gibi sosyal donatılarla desteklenen proje, konut sahipleri ve ofis kullanıcılarına şehir merkezinde modern bir yaşam alanı sunuyor.

KARABURUN’DA DOĞAYLA İÇ İÇE VİLLA YAŞAMI

İzmir’in Karaburun ilçesinde konumlanan Mormarin Villas projesi ise Ege mimarisine uygun detaylarıyla dikkat çekiyor. Projede 3+1’den 6+1’e kadar değişen büyüklükte toplam 225 dubleks villa yer alıyor. Her villada özel havuz ve güneşlenme terası bulunurken, sürdürülebilir çevre altyapıları ve teknik destek hizmetleriyle konforlu bir yaşam alanı sunuluyor.

Ayrıca projede marina, özel plajlar, restoranlar, sağlık hizmetleri, çocuk oyun alanları, açık hava sineması ve evcil hayvan bakım alanları gibi birçok yaşam kolaylığı da yer alıyor.

SATIŞLAR BAŞLADI

OYAK İnşaat tarafından başlatılan her iki proje için satış süreci İstanbul ve İzmir’deki satış ofisleri üzerinden yürütülüyor. Şirket, bu yatırımlarla sadece mimari kaliteyi değil, aynı zamanda yüksek yaşam standardını hedefleyen kullanıcılar için yeni nesil konut deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Kaynak: AA