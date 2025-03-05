Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Belli Oldu
Spot elektrik piyasasında, yarın için belirlenen fiyatlar açıklandı. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 2 bin 899 lira 99 kuruş, en düşük ise 1419 lira 86 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasasında, en yüksek fiyat saat 18.00'de, en düşük fiyat ise saat 12.00'de oluştu. Aritmetik ortalama fiyat 2 bin 280 lira 13 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyat ise 2 bin 292 lira 56 kuruş olarak belirlendi.
Bugünkü işlemlerde ise spot piyasada bir megavatsaat elektrik en yüksek 2 bin 918 lira 1 kuruş, en düşük 1401 lira 49 kuruş seviyesinde kaydedildi.
Kaynak: AA