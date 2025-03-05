Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Belli Oldu

Gün öncesi piyasasında, en yüksek fiyat saat 18.00'de, en düşük fiyat ise saat 12.00'de oluştu. Aritmetik ortalama fiyat 2 bin 280 lira 13 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyat ise 2 bin 292 lira 56 kuruş olarak belirlendi.

Bugünkü işlemlerde ise spot piyasada bir megavatsaat elektrik en yüksek 2 bin 918 lira 1 kuruş, en düşük 1401 lira 49 kuruş seviyesinde kaydedildi.

Kaynak: AA