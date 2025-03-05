Yozgat'ta İki Araç Birbirine Girdi! 3'ü Ağır 6 Yaralı

Yozgat’ta yaşanan feci kazada 3'ü ağır olmak üzere araçlardaki toplamda 6 kişi yaralandı.

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Yozgat'ta İki Araç Birbirine Girdi! 3'ü Ağır 6 Yaralı

Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında iki araç birbirine girdi. Kafa kafaya çarpışan otomobillerde bulunan 6 kişi yaralanırken, 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Yozgat’ta otomobillerin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3’ü ağır 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, İnceçayır mevkisinde meydana geldi. Sorgun yönüne giden E.E. idaresindeki 34 GBF 551 plakalı Fiat marka otomobil, karşı yönden gelen S.K. idaresindeki 55 PS 582 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan Fiat otomobil, aynı yönde ilerleyen yabancı plakalı tırın dorsesine çarptı. Kazada otomobillerde bulunan E.E., S.K., S.K., S.S., F.K. ve D.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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Trafik kazası Yozgat
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