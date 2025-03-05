Ölüm Kavşağında Kazalar Bitmiyor: Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı, 1 Yaralı
Antalya’da otomobil ve motosikletin çarpışması sonucunda motosiklet sürücüsü yaralandı.
Antalya'nın Kaş ilçesi'nin Kınık Mahallesi'nde bulunan Hal Kavşağı'nda otomobil ve motosikletin çarpışması sonuncunda motosiklet sürücüsü H.E. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Kaş ilçesi Kınık Mahallesi Hal Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seydikemer yönüne seyreden 48 PP 123 plakalı araç sürücüsü S.A., Tombul Kavağı Caddesine dönerken H.E.’nin kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü H.E yaralandı. 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Kaş Devlet Hastanesi’ne kaldırılan motosikletlinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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