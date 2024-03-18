SPK'dan 'dolar' kararı: Suç duyurusunda bulunuldu!

Bazı basın yayın organlarında "Dolar 15 gün sonra bu rakama yükselecek. Merkez Bankası’nın raporundan sızdı" başlığıyla yayımlanan haber üzerine Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) harekete geçti.

SPK'dan yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), her ay periyodik olarak yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin Mart ayı raporundaki bilgilerin çarpıtıldığı haber tümüyle

gerçek dışıdır" denildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Açıklamanın devamında, "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' hükmü uyarınca kurulumuzca suç ihbarında bulunulmuştur" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre 1 doların ay sonu 32,63 TL olması bekleniyor. Ancak bazı yayın organlarında 1 doların bir ay sonra 40 TL olacağı yazılmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem