Merkez Bankası açıkladı, konut fiyatları yükselişe geçti!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2024 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 68 arttı.

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Merkez Bankası açıkladı, konut fiyatları yükselişe geçti!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2024 yılı Ocak ayı Konut Fiyat Endeksi (KFE) verisini yayımladı.

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE, Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 2,3 oranında artarak 1190,0 seviyesinde gerçekleşti.

YILLIK ARTIŞ YÜZDE 68

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 1,4 oranında artış gösterdi.

Merkez Bankası açıkladı, konut fiyatları yükselişe geçti! - Resim : 1

İSTANBUL'DA YILLIK ARTIŞ YÜZDE 54,5

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 1,3, 2,4 ve 2,8 oranlarında artış gözlendi.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 54,5, 85,6 ve 70,4 oranlarında artış gösterdi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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