Armağan Çağlayan'dan 'Mehmet Şimşek' paylaşımı: Sessiz ve derinden

Kanal 7 televizyonunda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomideki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Şimşek, genel KDV oranını artırmayacaklarını belirterek, enflasyonist yeni vergi olmayacağını söyledi. Kredi kaynağını tüketime değil, üretime yönlendireceklerini anlatan Bakan Şimşek, gerekiyorsa ilave tedbirler alınacağının mesajını verdi.

Kurumlar vergisi ile gelir vergisinin de artmayacağını ifade eden Bakan Şimşek, vergi istisnaları, muafiyetleri ve indirim oranlarını yeniden gözden geçireceklerini açıkladı.

Şimşek'in açıklamalarına, televizyoncu Armağan Çağlayan'dan tepki geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çağlayan, "Kredi kartlarıyla ilgili bir düzenleme de olmayacaktı ! Ama oldu. Üstelik sessiz ve derinden!" dedi.