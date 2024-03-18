Dikkat çeken paylaşım; AKP'ye yakın iş insanlarının dolar kuru beklentisini açıkladı: Dolar kurunun yönü neresi?
Ekonomist Barış Soydan, dolar kurunun yönüne ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. AKP'ye yakın iş insanlarının dolar kuru beklentilerini paylaşan Soydan, "İç düşman söylemiyle mevcut durumu anlamak mümkün değil" dedi.
Yüksek enflasyon, geçen yıl genel seçimin ardından kurda yaşanan düzeltmenin benzeri yaşanacağı beklentisi ve ekonomi politikalarında seçim sonrası değişim olabileceği endişesi dolara olana talebi güçlü kılmaya devam ediyor.
Artan talep doğrultusunda dolar kurunu frenlemek isteyen Merkez Bankası, kredi kartı nakit avans ve kredili mevduat hesapları (KMH) faizini hafta sonu yüzde 5'e yükseltirken, TL mevduatın payını artırma amacıyla bankalara tüzel kişi TL mevduat payı için aylık artış hedefi getirdi.
"SPEKÜLATİF AMAÇLI POZİSYON TUTMA"
Ancak tüm bu yaşananlara rağmen dün Kanal 7'deki Başkent Kulisi programında dolar kuruna ilişkin konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şu ifadeleri kullandı:
"Seçime kadar bu spekülatif amaçlı pozisyon alma, bunu teşvik etme, bunu telkin etme çabaları devam edecek. Şu anda ilave döviz talebinin ekonomik temeli yok. Ama 'seçim sonrası geçen sene olduğu gibi kur yükselir, para kazanırım' beklentisiyle yönlendirilen bir kesim var."
"BİZİM UCUZ KREDİ İLE GİDİP DÖVİZ ALIYOR"
Şimşek, "İhracatçı bizim ucuz verdiğimiz reeskont kredisi ile gidip döviz alıyor ve bekliyor. İhracat gelirinin yüzde 40'ını bozdurması kuralı var. Onu da şu anda geciktiriyor. Çünkü 'ben seçim sonrası biraz daha fazla kazanabilir miyim' diye. Biz kuru tutmuyoruz ki kazanasın" dedi.
"DÜŞMAN SÖYLEMİYLE MEVCUT DURUMU ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL"
Şimşek'in bu sözlerinin ardından sosyal medya hesabından AKP'ye yakın iş insanlarının dolar kuru beklentilerini paylaşan Ekonomist Barış Soydan ise, şu ifadelere yer verdi:
"Sn. Mehmet Şimşek yurtiçindeki döviz talebinin siyasi olduğunu söylemiş ama gerçekte durum farklı. Dövizde seçimden sonra artış beklentisi mesela tekstilde özellikle Ak Parti'ye yakın iş insanları arasında çok güçlü. İç düşman söylemiyle mevcut durumu anlamak mümkün değil."
DOLAR/TL'DE YENİ REKOR
Öte yandan dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından 32,39 TL'den işlem görerek tüm zamanların rekorunu kırdı.
TL'NİN DEĞER KAYBI SÜRÜYOR
Ocak ayında yüzde 2.7, Şubat'ta yüzde 2.9 kayıp yaşayan TL'nin yıl başından beri değer kaybı ise yüzde 8.8 seviyesinde.
MERKEZ BANKASI YIL SONU DOLAR KURU TAHMİNİ
Ayrıca rekor üstüne rekor kıran dolar kuru sonrası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 70 katılımcı tarafından yanıtlanan 2024 Mart ayı anket sonuçlarına göre, katılımcıların yıl sonu dolar kuru beklentisi, 40,02 TL iken, bu anket döneminde 40,53 TL olarak kaydedildi.
12 AY SONRASI DOLAR KURU BEKLENTİSİ YÜKSELDİ
Merkez Bankası'nın 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 41,15 TL iken, bu anket döneminde 42,79 TL olarak gerçekleşti.
1 DOLAR AY SONU NE KADAR OLACAK?
Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre 1 doların ay sonu 32,63 TL olması bekleniyor.