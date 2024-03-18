Dikkat çeken paylaşım; AKP'ye yakın iş insanlarının dolar kuru beklentisini açıkladı: Dolar kurunun yönü neresi?

"BİZİM UCUZ KREDİ İLE GİDİP DÖVİZ ALIYOR"

Şimşek, "İhracatçı bizim ucuz verdiğimiz reeskont kredisi ile gidip döviz alıyor ve bekliyor. İhracat gelirinin yüzde 40'ını bozdurması kuralı var. Onu da şu anda geciktiriyor. Çünkü 'ben seçim sonrası biraz daha fazla kazanabilir miyim' diye. Biz kuru tutmuyoruz ki kazanasın" dedi.