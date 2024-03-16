Merkez Bankası açıkladı, tahminler değişti: 1 dolar, ay sonu ne kadar olacak?

"TCMB YÖNETİMİNİN DUYMAK İSTEDİKLERİ Mİ?"

Dolar kurunun ay sonu 32,63 TL olarak açıklanmasını değerlendiren ekonomist Mustafa Sönmez, "TCMB, 70 finansçı, iş insanına sordu, bakın ne tahmin etmişler: Mart TÜFE yüzde 3,4. Dolar ay sonu 32,6 TL. Politika faizinde ise 3 aya kadar değişiklik yok, yüzde 45. Katılımcılardan çok, TCMB yönetiminin duymak istedikleri mi?" diye sordu.