SPK'dan 7 kişiye geçici işlem yasağı

SPK, 7 kişiye borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

SPK'dan 7 kişiye geçici işlem yasağı

SPK bültenine göre, Kurul, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak 6 kişiye, Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak 1 kişiye, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1. maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle 22 Nisan'dan başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

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