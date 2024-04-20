Muğla'da hasadı yapıldı, bedava dağıtıldı: Tam 40 dekar!

Muğla Büyükşehir Belediyesi, büyük ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde girdi maliyetlerinin yüksek olması sebebiyle çiftçilerin zor günler geçirdiği bugünlerde bedava yem bitkisi dağıttı.

Yatağan ilçesi Madenler Mahallesi'nde bulunan 40 dekar arazide ekimi yapılan yem bitkisinin ilk hasadından 500 balya kooperatif ortağı 30 üreticiye dağıtıldı.

YONCA

Yonca (Medicago sativa), baklagiller familyasından uzun yıllar yaşayan, gerek yeşil ot gerekse kuru ot olarak değerlendirilebilen çok yıllık bir serin mevsim yem bitkisi türüdür.

Yonca, protein, vitamin ve mineral maddeler bakımından oldukça zengin ve kaliteli ot vermektedir. Aynı zamanda selüloz miktarının az olması sindirilebilirlik oranını artırıcı etki yapmaktadır. Yonca bitkisi oldukça yüksek bir verim potansiyeline sahiptir.

Yoncanın bazı önemli özellikleri şunlardır:

- Dayanıklılık: Yonca, kuraklık, soğuk ve sıcaklık gibi zorlu koşullara dayanıklı bir bitkidir,

- Toprak ıslahı: Yonca, kökleri ile toprağı havalandırır ve azot fikse ederek toprak verimliliğini artırır,

- Yem değeri: Yonca, protein, vitamin ve mineral maddeler bakımından oldukça zengin bir yem bitkisidir,

- Çok yıllık: Yonca, bir kez ekildikten sonra 5-7 yıl boyunca verimli olarak kullanılabilir,

Yonca, hayvancılıkta ve tarımda önemli bir yere sahiptir. Süt sığırları, koyun ve keçi gibi hayvanların beslenmesinde kullanılır. Yonca ayrıca yeşil gübre ve örtü bitkisi olarak da kullanılabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem