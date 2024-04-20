Rekor üstüne rekor kırdı, uzmanı duyulmamış rakamı açıkladı: Yıl sonu 1 gram altın ne kadar olacak?

Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı ve Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, altın fiyatlarının yönüne ilişkin değerlendirmede bulundu. Verileri tek tek sıralayan Babuşcu, yıl sonu 1 gram altında duyulmamış rakamı açıkladı.

Son Güncelleme:
Rekor üstüne rekor kırdı, uzmanı duyulmamış rakamı açıkladı: Yıl sonu 1 gram altın ne kadar olacak?

Yurt içi piyasalarda hakim olan enflasyon endişesiyle yükselen dolar kuru, altın fiyatlarını desteklemeyi sürdürüyor.

Ayrıca küresel piyasalarda, İsrail ile İran arasındaki gerilimin daha da artabileceği endişesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizlik, altın fiyatları üzerinde etkili oldu.

ALTIN FİYATLARININ YÖNÜ NERESİ?

Söz konusu gelişmeler sonrası gram altın 2 bin 500 TL'yi görürken, Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı ve Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, altın fiyatlarının yönüne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Rekor üstüne rekor kırdı, uzmanı duyulmamış rakamı açıkladı: Yıl sonu 1 gram altın ne kadar olacak? - Resim : 1

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Babuşcu, şu ifadelere yer verdi:

"Goldman Sachs 2024 yıl sonunda 1 ons altın fiyatının 2.700 dolar, Citibank ise aynı tarih için 3.000 dolar olacağını tahmin ediyor.

Eğer Goldman Sachs’ın tahmini doğru çıkarsa bugün 2.450 TL olan 1 gram altın yıl sonunda yaklaşık yüzde 42 artışla 3.480 TL, Citibank’ın tahmin doğru çıkarsa yaklaşık yüzde 57 artışla 3.850 TL civarında olacak.

Not: Hesaplamada 2024 yıl sonu kur 40 TL olarak dikkate alınmıştır."

MERKEZ BANKASI DOLAR KURU TAHMİNİ

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılı Nisan ayına ait Piyasa Katılımcıları anketinin sonuçlarına göre, yıl sonu dolar kuru beklentisi 40,01 TL olarak tahmin edildi.

Merkez Bankası açıkladı, tahminler değişti: 1 dolar ay sonu ne kadar olacak?Merkez Bankası açıkladı, tahminler değişti: 1 dolar ay sonu ne kadar olacak?Ekonomi

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Altın Altın fiyatları Gram Altın Şenol Babuşcu
Son Güncelleme:
İslam Memiş'ten "Risk var" uyarısı: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak İslam Memiş: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Merkez Bankası açıkladı, tahminler değişti: 1 dolar ay sonu ne kadar olacak? 1 dolar ay sonu ne kadar olacak?
Evin duvarına fasulye fırlatmak ne işe yarıyor? Eskilerin pek duyulmamış yöntemi Evin duvarına fasulye fırlatmak ne işe yarıyor? Eskilerin pek duyulmamış yöntemi
Doğum ayı çiçeğiniz karakteriniz hakkında ilginç bilgiler veriyor... Doğum ayı çiçeğiniz karakteriniz hakkında ilginç bilgiler veriyor...
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası açıkladı, tahminler değişti: 1 dolar ay sonu ne kadar olacak? 1 dolar ay sonu ne kadar olacak?
Cinsel açıdan en uyumlu 4 burç belli oldu Cinsel açıdan en uyumlu 4 burç belli oldu
Erdoğan “Kâr amacı güdülmüyor” demişti ama... Tarım Kredi'nin 2023 yılı bilançosu belli oldu Tarım Kredi'nin 2023 yılı bilançosu belli oldu
Turist rehberlerinden Meclis'ten geçen yeni yasaya tepki: Bir madde metinden çıkarıldı Turist rehberlerinden Meclis'ten geçen yeni yasaya tepki
İslam Memiş'ten "Risk var" uyarısı: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak İslam Memiş: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak