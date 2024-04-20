Rekor üstüne rekor kırdı, uzmanı duyulmamış rakamı açıkladı: Yıl sonu 1 gram altın ne kadar olacak?

Yurt içi piyasalarda hakim olan enflasyon endişesiyle yükselen dolar kuru, altın fiyatlarını desteklemeyi sürdürüyor.

Ayrıca küresel piyasalarda, İsrail ile İran arasındaki gerilimin daha da artabileceği endişesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizlik, altın fiyatları üzerinde etkili oldu.

ALTIN FİYATLARININ YÖNÜ NERESİ?

Söz konusu gelişmeler sonrası gram altın 2 bin 500 TL'yi görürken, Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı ve Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, altın fiyatlarının yönüne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Babuşcu, şu ifadelere yer verdi:

"Goldman Sachs 2024 yıl sonunda 1 ons altın fiyatının 2.700 dolar, Citibank ise aynı tarih için 3.000 dolar olacağını tahmin ediyor.

Eğer Goldman Sachs’ın tahmini doğru çıkarsa bugün 2.450 TL olan 1 gram altın yıl sonunda yaklaşık yüzde 42 artışla 3.480 TL, Citibank’ın tahmin doğru çıkarsa yaklaşık yüzde 57 artışla 3.850 TL civarında olacak.

Not: Hesaplamada 2024 yıl sonu kur 40 TL olarak dikkate alınmıştır."

MERKEZ BANKASI DOLAR KURU TAHMİNİ

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılı Nisan ayına ait Piyasa Katılımcıları anketinin sonuçlarına göre, yıl sonu dolar kuru beklentisi 40,01 TL olarak tahmin edildi.

Kaynak: Gerçek Gündem