Merkez Bankası açıkladı, tahminler değişti: 1 dolar ay sonu ne kadar olacak?

Enflasyon endişesi piyasalarda hakim görüş olarak kalmaya devam ediyor.

Endişelerin artması sonrası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Fatih Karahan, hafta başında ABD'de yaptığı bir konuşmada enflasyonun yıl sonu yüzde 36 tahminine doğru ilerleyeceğini, piyasanın ise bu hedefte üç ay gecikme öngördüğünü söyledi.

"ZAMAN GEREKLİ"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise geçtiğimiz perşembe günü ABD'de yaptığı bir konuşmada, para politikasının tamamen işlevsel olduğunu ve ileriye dönük politika bileşiminin daha destekleyici olacağını ancak bunun etkilerini görmek ve toplumu genel olarak bu sonuçlara ikna etmek için daha fazla zaman gerektiğini söyledi.

1 DOLAR AY SONU NE KADAR OLACAK?

Söz konusu gelişmeler sonrası Merkez Bankası'nın dün açıkladığı 2024 yılı Nisan ayına ait Piyasa Katılımcıları anketinin sonuçlarının göre, ay sonu dolar kuru beklentisi ise 32,91 TL olarak tahmin edildi.

TL'NİN DEĞER KAYBI SÜRÜYOR

Öte yandan TL, dolar karşısında mart ayında yüzde 3.5, ilk çeyrekte ise yaklaşık yüzde 9 değer kaybetti. TL, istisnalar haricinde Eylül 2023'ten beri her gün dolar karşısında sınırlı bir değer kaybı yaşıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem