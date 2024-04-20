Erdoğan “Kâr amacı güdülmüyor” demişti ama... Tarım Kredi'nin 2023 yılı bilançosu belli oldu

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, “Pahalılığa karşı piyasayı dengeleme” görevi verdiği Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik Anonim Şirketi’nin 2023 yılı bilançosu belli oldu. BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Erdoğan'ın, “Kâr amacı güdülmüyor” açıklamasına karşın şirket, 2023'te kâra geçti. Tarım Kredi Market’in yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerine de rekor tutarda menfaat sağlandı.

Tarım Kredi Kooperatif Market’in 2023 yılı mali verilerine yönelik bağımsız denetim firmasınca gerçekleştirilen denetimin sonuçlandı. Denetimler, yurttaşın mutfak ihtiyacını ucuza karşılaması amacıyla çalıştırıldığı belirtilen marketlerin kâr ettiğini ortaya koydu.

TK Kooperatif Market, 2022'de 6 bin 690 olan personel sayısı 2023 yılında 10 bin 670’e yükseldi. Şirketin yönetim kurulunun beş kişiden oluştuğu, üst düzey yöneticiler ile birlikte toplam yöneticisi sayısının ise dokuz olduğu bildirildi. Şirket, 1 Ocak 2023 ile 31 Kasım 2023 tarihleri arasında yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere toplam 5 milyon 71 bin 589 TL’lik menfaat sağladı. Yöneticilere sağlanan mali menfaatin huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye ve kâr payı gibi ödemeleri kapsadığı kaydedildi.

2023’TE REKOR KÂR

Şirket, geçen yıl satışlardan toplam 36 milyar 704 milyon 408 bin TL’lik hasılat topladı. Satışların TK Kooperatif Market’e maliyeti ise 32 milyar 872 milyon 623 bin TL olarak hesaplandı. Satışların maliyeti, giderler ve vergiler düşüldükten sonra şirketin geçen yıla yönelik net dönem kârı, 319 milyon 991 bin 42 TL olarak gerçekleşti.

FAHİŞ KİRA ÖDEMESİ

Erdoğan'ın talimatıyla mağaza sayısını artıran kooperatifin kiralama giderleri de dikkati çekti. Buna göre, TK Market’in kiralama işlemleri için geçen yıl 458 milyon TL’lik ödeme gerçekleştirildi.

TK Pazarlama ve Marketçilik’in kısa vadeli finansal borçları, ticari yükümlülükleri ve giderleri de denetim raporunda kalem kalem şöyle sıralandı:

- Personel gideri: 2 milyar 808 milyon 69 bin TL

- Banka kredileri: 537 milyon 128 bin TL

- Kredi kartı alacaklar: 590 milyon 679 bin TL

- Elektrik, su ve doğalgaz giderleri: 455 milyon 486 bin TL

- Ulaşım giderleri: 30 milyon 265 bin TL