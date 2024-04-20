İslam Memiş'ten "Risk var" uyarısı: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Finans analisti İslam Memiş, piyasaları tedirgin eden İran-İsrail geriliminin olası etkilerini masaya yatırdı.

Youtube hesabından çektiği video ile tüm yatırım araçlarını tek tek değerlendirip rakam bazlı tahminlerini ve olasılıkları açıklayan İslam Memiş, altın için uzun bir süre sonra ilk kez 'risk var' uyarısında bulundu.

Memiş, "İsrail'in misillemesi geldi, bu süreç devam edecek. Bu sürece tiyatro diyenlere de iyi akşamlar diliyorum. 14 Nisan akşamı İran-İsrail geriliminin bir savaşa dönüşeceğine ve kontrollü şekilde Ukrayna-Rusya savaşı gibi olacağına, bundan sonraki süreçlerde hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı, fiyata değil miktara bakın uyarılarım vardı. Bir gün düşen bir gün yükselen piyasa var. Piyasalar buna alışacak. Diğer ülkelere de sıra gelecek" dedi.

İslam Memiş, şöyle devam etti:

"Borsa İstanbul 9692 puanda. Sert düşüşler vardı, tepki alımı ile haftayı tamamladı. 9230 puana kadar geriledi, tekrar tepki alımı var. 9690, 9700 puan seviyesinde tutunma çabasını sürdürüyor. Piyasa 9400, 9700 puanı takip ediyor. Benim beklentim düşüşün devam edeceği ve derinleşeceği yönünde.

Dolar TL kuru 32.59'da. Tekrar yatay sakin seyirde fiyatlama var. Serbest piyasalarda 32.45-32.51 lira aralığında bir dolar kuru var. Serbest piyasalarda bu kez düşük bir kur var. 34.55-34.69 lira aralığında bir euro / TL kuru var serbest piyasalarda."

İslam Memiş, altınla ilgili değerlendirmesinin yaparken, güvenli liman için 'risk' kelimesini kullandı. Memiş, "Ons altında 2384 dolar seviyesi var. İsrail'in misilleme haberinden sonra 2417 dolara kadar yükseldi ons altın. Tekrar geriledi. Gün içinde ciddi dalgalanma yaşandı. 2373-2417 dolar aralığında 45 dolarlık dalgalanma oldu. 2380 dolar üzerinde tutunma çabasını sürdürüyor. 2380 dolar piyasalar için kırmızı çizgi oldu. Aşağı yönü kırılacak mı, burayı takip ediyoruz. Artık ons altında bel kemiği rakam 2380 dolar. Aşağı kırılınca 2330 dolar var, yukarı yönlü kırılırsa 2415 dolar seviyesi var. Orta ve uzun vadede 2600 dolar hedef konumunda. Ancak bu olaylar yatışınca düşüş yönlü öngörüm devam ediyor. Birkaç hafta sürecektir" dedi.

İslam Memiş, şöyle devam etti:

"Elinde TL bulunduranlar açıkta beklemeyin, riskli. Gram altında 3000, 3500 lira bekliyorum ama kısa vadede riskli duruyor. Euro ve dolara baktığımızda, ons taraftaki fırsatları kolladığımız için bu iki dövizi önemsiyorum.

İslam Memiş, değerlendirmelerine petrol fiyatları, Bitcoin ve gümüşle devam etti.

Petrol fiyatları konusunda İslam Memiş, "Yükselişin ardından gerileyen bir petrol fiyatı var. Manipülasyon piyasasını petrol fiyatları bize göstermiş oldu. Stabil şu anda petrol fiyatları. Sanki İsrail misilleme yapmamış gibi bir piyasa var karşımızda" dedi.

İslam Memiş, şöyle devam etti:

"Bitcoin tarafında da sert fiyatlar gördük. Stres yönetimi oldukça önemli olacaktır. Stresi, psikoloji çok önemli olacaktır. 59 bin 575 dolara kadar sert çakılma gördük, daha sonra 65 bin 500 dolara kadar hızlı toparlanma oldu. Yüzde 2 yükseliş var. Bu misillemeler devam ettikçe 50 bin doları da göreceğiz, 70 bin doları da göreceğiz. Sert dalgalanmalar var. Kaldıraçlı işlem yapanlar işini, varlıklarını kaybedecek.

Ons gümüş tarafında 28.47 dolar seviyesi var. Bu misillemeden sonra ons gümüş 28.94'e kadar yükseldi. Aşağıda 28 dolar destek seviyesi var. Artık 30, 32, 34 doları takip edeceğiz. Gram gümüş 29.70 lirada. Burada 29 lira destek konumunda. 30 lira 50 kuruş direnç konumunda. 32, 34 ve 36 lira şeklinde gram gümüş de devam edecektir."